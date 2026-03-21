21 de março de 2026
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TJ Festas e Decorações inaugura sede com showroom inédito em Jaú

Por Vinicius Pereira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora
O grande destaque do novo endereço é o showroom, pensado justamente para deixar tudo mais próximo e real para o cliente
O grande destaque do novo endereço é o showroom, pensado justamente para deixar tudo mais próximo e real para o cliente

A TJ Festas e Decorações viveu um momento especial na última quinta-feira (19), com a inauguração de sua nova sede em Jaú. À frente do negócio, o empresário Thiago Julian recebeu amigos, clientes e parceiros para apresentar o novo espaço, que chega com um diferencial inédito: o primeiro showroom do segmento na região.

Conhecida por transformar ideias em cenários cheios de personalidade, a TJ vem conquistando cada vez mais espaço no mercado de eventos. E esse crescimento é rápido: em apenas seis meses, a empresa já chega à sua terceira expansão, mostrando a força da marca em Jaú e região.

O grande destaque do novo endereço é o showroom, pensado justamente para deixar tudo mais próximo e real para o cliente. Ali, dá para visualizar as decorações, entender melhor as possibilidades e até se imaginar dentro do próprio evento. A proposta é simples: fazer com que cada pessoa se sinta mais segura e inspirada na hora de tirar o projeto do papel.

Telefone / Whatsapp: (14) 99179-3325 
Redes Sociais: @tj.festasedecoracoes

VEJA AS FOTOS ABAIXO:

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