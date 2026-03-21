Estão abertas as inscrições para o projeto "Caminho das Pedras: da Arte ao Produto Cultural", programa gratuito de formação em gestão, produção e empreendedorismo cultural, aprovado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e patrocinado pela ViaRondon. Com duração de quatro meses, o curso será realizado em formato online, e é destinado a moradores de 25 municípios paulistas: Bauru, Avaí, Presidente Alves, Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lins, Guaiçara, Promissão, Avanhandava, Penápolis, Glicério, Coroados, Birigui, Araçatuba, Guararapes, Rubiácea, Bento de Abreu, Valparaíso, Lavínia, Mirandópolis, Guaraçaí, Murutinga do Sul, Andradina e Castilho.
As inscrições, seguem até o dia 31 de abril e devem ser realizadas por meio de formulário online (Google Forms): https://bit.ly/4cy5DS6
Podem participar interessados a partir de 18 anos. Não é exigida comprovação de atuação cultural, mas será solicitado comprovante de residência em um dos municípios contemplados, além de RG e CPF. Não há critérios de seleção por perfil, renda, gênero ou raça, todos que atenderem aos requisitos poderão se inscrever.
Serão oferecidas 150 vagas para o curso online, com carga horária total de 32 horas, distribuídas em 16 aulas (oito teóricas, quatro práticas no formato "mãos na massa" e quatro encontros de mentoria individual). As aulas acontecem inicialmente às terças (Turma A) e as quintas-feiras (Turma B), das 18h30 às 21h, por meio da plataforma Google Meet. O início está previsto para o final de março ou início de abril, com encerramento em julho.
Idealizado e ministrado por Patricia Castro, gestora cultural e consultora na área de fomento à cultura, com quase 30 anos de atuação no setor e idealizadora do curso Caminho das Pedras: da Arte ao Produto Cultural.
O projeto tem como objetivo ampliar o acesso a conteúdos sobre gestão, elaboração, formatação e captação de recursos via Lei Rouanet (MinC). A metodologia é inspirada no modelo de negócios Canvas, aplicada desde 2016 e adaptada ao formato online em 2020.
O conteúdo aborda todas as etapas de um projeto cultural, da concepção à prestação de contas, incluindo modelagem de projetos, planejamento orçamentário, ações inclusivas, plano de comunicação, ficha técnica, portfólio, legalização, prestação de contas e mecanismos da Lei Rouanet. Ao final, os participantes apresentam um projeto piloto com mentoria individual.
SERVIÇO
Projeto "Caminho das Pedras: da Arte ao Produto Cultural
Inscrições: até 31 de abril
Previsão início: abril
Onde se inscrever: (Google Forms): https://bit.ly/4cy5DS6