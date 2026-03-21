Estão abertas as inscrições para o projeto "Caminho das Pedras: da Arte ao Produto Cultural", programa gratuito de formação em gestão, produção e empreendedorismo cultural, aprovado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e patrocinado pela ViaRondon. Com duração de quatro meses, o curso será realizado em formato online, e é destinado a moradores de 25 municípios paulistas: Bauru, Avaí, Presidente Alves, Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lins, Guaiçara, Promissão, Avanhandava, Penápolis, Glicério, Coroados, Birigui, Araçatuba, Guararapes, Rubiácea, Bento de Abreu, Valparaíso, Lavínia, Mirandópolis, Guaraçaí, Murutinga do Sul, Andradina e Castilho.

As inscrições, seguem até o dia 31 de abril e devem ser realizadas por meio de formulário online (Google Forms): https://bit.ly/4cy5DS6

Podem participar interessados a partir de 18 anos. Não é exigida comprovação de atuação cultural, mas será solicitado comprovante de residência em um dos municípios contemplados, além de RG e CPF. Não há critérios de seleção por perfil, renda, gênero ou raça, todos que atenderem aos requisitos poderão se inscrever.