O Samba da Meia-Noite realiza sua primeira edição de 2026 no dia 21 de março, a partir das 20h30, no 711 Lounge Bar, em Bauru. A programação da noite conta com apresentação da cantora Jô Moura e convidados.
Além da apresentação ao vivo, o evento também terá discotecagem com o DJ Borges, que irá tocar uma seleção de brasilidades ao longo da noite. Parte do repertório apresentado inclui músicas e cânticos ligados ao sagrado, presentes em diferentes manifestações da cultura popular brasileira.
O evento será realizado no 711 Lounge Bar, localizado na Rua Odilon Braga, 1-45, em Bauru. Informações e reservas podem ser obtidas pelo telefone (14) 98222-7864.
SERVIÇO
Evento: Samba da Meia-Noite
Data: 21 de março de 2026
Horário: 20h30
Local: 711 Lounge Bar
Endereço: Rua Odilon Braga, 1-45 - Bauru (SP)
Atrações:
Jô Moura e convidados
DJ Borges (discotecagem de brasilidades)
Informações e reservas: (14) 98222-7864