O Samba da Meia-Noite realiza sua primeira edição de 2026 no dia 21 de março, a partir das 20h30, no 711 Lounge Bar, em Bauru. A programação da noite conta com apresentação da cantora Jô Moura e convidados.

Além da apresentação ao vivo, o evento também terá discotecagem com o DJ Borges, que irá tocar uma seleção de brasilidades ao longo da noite. Parte do repertório apresentado inclui músicas e cânticos ligados ao sagrado, presentes em diferentes manifestações da cultura popular brasileira.

O evento será realizado no 711 Lounge Bar, localizado na Rua Odilon Braga, 1-45, em Bauru. Informações e reservas podem ser obtidas pelo telefone (14) 98222-7864.