A boa música será o fio condutor de uma das celebrações culturais mais tradicionais do período pascal em Bauru e região. O Concerto de Páscoa do Centro Cultural Special Dog (CCSD) abre, neste domingo (22), às 16h30, na Paróquia Universitária Sagrado Coração de Jesus, no Jardim Panorama, em Bauru, a temporada 2026 do Projeto Cultura do Coração. Com entrada gratuita, o evento promete reunir o público em uma experiência artística, espiritual e reflexiva. Os coordenadores pedem que as pessoas levem um litro de leite para destinação social.

O espetáculo terá cerca de 50 minutos de duração e contará com uma camerata formada por violões, violinos e percussão, além de um coral polifônico composto por 12 vozes selecionadas do coro do CCSD, com integrantes a partir dos 12 anos. A expectativa, segundo a maestrina Sonia Berriel, que há nove anos coordena o projeto com apresentações de alto nível, é de casa cheia. "A arte é a expressão da alma e a música é a linguagem universal. Certamente será uma apresentação emocionante", afirma a maestrina.

O concerto propõe uma releitura musical da história da Páscoa por meio de uma Via Sacra interpretada por diferentes formações instrumentais e vocais. No palco, a Camerata de Violões, o Grupo Vocal, o Grupo de Cordas Friccionadas e a percussão do CCSD se unem para construir uma narrativa sensível e envolvente, conduzindo o público por momentos de contemplação e emoção. "A Páscoa é uma celebração atemporal, central para o cristianismo. A ideia é narrar, por meio da música, os principais acontecimentos da Semana Santa, do Domingo de Ramos à Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo", afirma o regente do grupo vocal, Luiz Marcelo Ferreira.