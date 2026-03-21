A boa música será o fio condutor de uma das celebrações culturais mais tradicionais do período pascal em Bauru e região. O Concerto de Páscoa do Centro Cultural Special Dog (CCSD) abre, neste domingo (22), às 16h30, na Paróquia Universitária Sagrado Coração de Jesus, no Jardim Panorama, em Bauru, a temporada 2026 do Projeto Cultura do Coração. Com entrada gratuita, o evento promete reunir o público em uma experiência artística, espiritual e reflexiva. Os coordenadores pedem que as pessoas levem um litro de leite para destinação social.
O espetáculo terá cerca de 50 minutos de duração e contará com uma camerata formada por violões, violinos e percussão, além de um coral polifônico composto por 12 vozes selecionadas do coro do CCSD, com integrantes a partir dos 12 anos. A expectativa, segundo a maestrina Sonia Berriel, que há nove anos coordena o projeto com apresentações de alto nível, é de casa cheia. "A arte é a expressão da alma e a música é a linguagem universal. Certamente será uma apresentação emocionante", afirma a maestrina.
O concerto propõe uma releitura musical da história da Páscoa por meio de uma Via Sacra interpretada por diferentes formações instrumentais e vocais. No palco, a Camerata de Violões, o Grupo Vocal, o Grupo de Cordas Friccionadas e a percussão do CCSD se unem para construir uma narrativa sensível e envolvente, conduzindo o público por momentos de contemplação e emoção. "A Páscoa é uma celebração atemporal, central para o cristianismo. A ideia é narrar, por meio da música, os principais acontecimentos da Semana Santa, do Domingo de Ramos à Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo", afirma o regente do grupo vocal, Luiz Marcelo Ferreira.
Luiz Marcelo Ferreira, Sonia Berriel, Juliana Manfrim e Fabrício Spadotti (Foto: Cássia Peres)
O repertório inclui obras como Seja Bendito, de Gary Rhodes; Cristo no Horto, de Sidney Lanier; e Ave Maria, de Adriana Arydes; entre outras composições que dialogam com a espiritualidade do período. Para o tesoureiro paroquial e representante da Paróquia Universitária, Fabrício Spadotti, o concerto também cumpre um papel de evangelização. "Buscamos, por meio da cultura e da arte levar a palavra de Deus e tocar o coração das pessoas. Este é um momento muito propício, pois estamos na Quaresma", destaca.
Para a gerente do Centro Cultural Special Dog, Juliana Manfrim, a proposta do concerto está diretamente ligada ao propósito da instituição. "A música tem o poder de despertar emoções e fortalecer valores essenciais, como solidariedade e esperança. É isso que buscamos proporcionar. O Centro Cultural Special Dog nasceu para levar cultura e arte à comunidade, criando experiências que inspirem e conectem as pessoas", afirma.
Sob direção musical de David Fernando Gomes Filho, o espetáculo conta ainda com a participação do percussionista Bruno Machado e direção das cordas por Carline Adrião. Segundo o diretor, o repertório foi cuidadosamente pensado para traduzir o significado da Páscoa. "Cada detalhe foi preparado para que o público possa sentir essa história sendo contada pelas melodias e vozes. É uma apresentação que une delicadeza e profundidade", ressalta.
NO CALENDÁRIO
O Concerto de Páscoa do CCSD já integra o calendário cultural do Interior paulista e terá também apresentações em Santa Cruz do Rio Pardo, ampliando o alcance do projeto. A iniciativa é promovida pelo CCSD, braço social da Special Dog Company, empresa com 25 anos de atuação no setor de nutrição animal, que investe em ações culturais e sociais como forma de impacto positivo na comunidade.
O evento conta com total apoio do pároco Rodrigo Sena e do diácono José Rafael Mazzoni, que incentivam o uso do espaço para atividades culturais. A concepção do espetáculo é também da professora de técnica vocal do CCSD Daniele Montuleze.
SERVIÇO
O Concerto de Páscoa do Centro Cultural Special Dog será realizado neste domingo (22), às 16h30, na Paróquia Universitária Sagrado Coração de Jesus, localizada na rua Benedito Moreira Pinto, 7-2, Jardim Panorama, em Bauru. A entrada é gratuita e aberta ao público, com sugestão de doação de um litro de leite, que será destinado a ações sociais da comunidade.