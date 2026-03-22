O projeto de lei de revisão da principal lei urbanística municipal enviado há poucos dias ao Poder Legislativo, o Plano Diretor (PD), insere capítulo para definir aplicações da cobrança de Contribuição de Melhoria (CM). Apesar do tributo ter lei própria com previsão desde 1975 em Bauru (número 1929), é incomum a lista de sua aplicação ser estabelecida na norma dedicada a cumprir o Estatuto das Cidades que tem de ser atualizada a cada 10 anos.

É o que, também, chama a atenção no Capítulo VI do PL, cujo relator na Comissão de Justiça, Legislação e Redação é o vereador Pastor Bira (Podemos). Conforme o texto do projeto, os artigos 69 e 70 se dedicam especificamente a descrever em quais situações é aplicável o tributo. Em parecer jurídico analítico sobre o PD, o procurador municipal Nilo Kazan comenta que a regulamentação do tributo é por lei própria. Ele ainda recomenda emenda ao projeto (não atendida) deixando claro a existência já de regras e regulação específica, assim como alerta para o risco de ilegalidade (ou inconstitucionalidade) no uso de decreto, pela chefe do poder municipal, para estabelecer outras medidas.

O próprio artigo 69 do Plano Diretor aponta para a repetição da definição própria do tributo: