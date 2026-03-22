O quarto projeto de concessão do governo Suéllen Rosim (PSD), a Estação Ferroviária no Centro de Bauru, tem como desafio viabilizar que os custos com reforma do prédio e seus equipamentos urbanos complementares sejam cobertos com exploração de aluguel e prestação de serviços em contrato de longo prazo.

O governo concedeu, nesta semana, prazo de mais dois meses para que a empresa contratada para o estudo de viabilidade seja apresentado. Para a proposta "funcionar" a proposta de Parceria-Público-Privada (PPP) tem de encaixar investimentos estimados em pelo menos R$ 80 milhões, em obras, parque linear e drenagem no entorno do prédio central e praça Machado de Mello, pátio e equipamentos complementares com o retorno em exploração de aluguel e serviços em contrato de até 35 anos, permitido pela legislação.

Em recente audiência pública no Poder Legislativo, a secretária de Infraestrutura, Pérola Zanotto, estimou que em reforma e estrutura complementar seriam necessários em torno de R$ 40 milhões, na Estação. Outro montante no mesmo valor seria previsto para drenagem em toda a área de influência, tendo a Praça Machado de Mello e pátio de estacionamento com incidências de pontos de alagamento.