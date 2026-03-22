O quarto projeto de concessão do governo Suéllen Rosim (PSD), a Estação Ferroviária no Centro de Bauru, tem como desafio viabilizar que os custos com reforma do prédio e seus equipamentos urbanos complementares sejam cobertos com exploração de aluguel e prestação de serviços em contrato de longo prazo.
O governo concedeu, nesta semana, prazo de mais dois meses para que a empresa contratada para o estudo de viabilidade seja apresentado. Para a proposta "funcionar" a proposta de Parceria-Público-Privada (PPP) tem de encaixar investimentos estimados em pelo menos R$ 80 milhões, em obras, parque linear e drenagem no entorno do prédio central e praça Machado de Mello, pátio e equipamentos complementares com o retorno em exploração de aluguel e serviços em contrato de até 35 anos, permitido pela legislação.
Em recente audiência pública no Poder Legislativo, a secretária de Infraestrutura, Pérola Zanotto, estimou que em reforma e estrutura complementar seriam necessários em torno de R$ 40 milhões, na Estação. Outro montante no mesmo valor seria previsto para drenagem em toda a área de influência, tendo a Praça Machado de Mello e pátio de estacionamento com incidências de pontos de alagamento.
O secretário municipal de governo, Renato Purini, situa que "o estudo da PMI tem o desafio de caber o investimento e utilização do imóvel por 20, 30 anos, gerando ocupação no Centro. O governo apontou para as empresas do estudo as prioridades, o que inclui a reforma completa para a transferência de Secretarias, a utilização de espaços do prédio, pátio (Gare) e tem de resolver também a drenagem. Os R$ 40 milhões em obras incluem previsão de parque linear".
O contrato para apresentação do projeto de viabilidade técnica, financeira, jurídica e estrutural foi firmado no final do ano passado com as empresas mineiras Bruker Soluções Ltda e QGMB Consultoria, com sedes em Belo Horizonte e Uberaba. No núcleo do governo, o projeto significa cumprir promessa de Suéllen na eleição de 2024 - quando esta afirmou que vai transferir Secretarias para o local. O anúncio foi feito para este 2026. Em reuniões de governo e com integrantes da base de apoio na Câmara, o governo já projeta concluir a reforma até o final do mandato (2028).
ALUGUEL E SERVIÇOS
Assim, o governo terá de apresentar no estudo as tradicionais exigências de custeio da PPP - capex (investimento necessário), opex (custo de operação e manutenção) e, claro, as fontes de recursos para o retorno da operação privada pretendida.
O Município, hoje, desembolsa quase R$ 1 milhão por ano com alugueis. Suéllen indicou que as "Secretarias de atividade meio" são as preferidas para ocupar a Estação. Por definição, assim, na lista estariam exatamente as pastas que têm as despesas mais elevadas com aluguel. Esta conta a ser apresentada no estudo da PPP é um dos eixos essenciais para demonstrar se "a conta fecha". Ou seja, a princípio o governo defende recuperar o prédio de propriedade municipal, da Estação, e pagar o investimento e sua operação com transferência de despesas com alugueis hoje lançadas no Orçamento anual. A outra parte teria de vir de serviços (leia abaixo).
Em aluguéis, a farta lista de contratos permite esticar bem a lista. Mas, de outro lado, há entre grupos de servidores resistência em ir para a Estação. O estudo da Bruker e QGMB trará as acomodações projetadas e valores dos alugueis a serem "transferidos" para a PPP, em projeção financeira.
São vários os exemplos. A pasta de Finanças tem contrato de R$ 47 mil mensais por um imóvel na rua Gustavo Maciel (do lado do esqueleto de cimento do Maksoud). A área de Administração também teve de deixar o Palácio das Cerejeiras e, há alguns meses, desembolsa R$ 65 mil. O mesmo acontece com a sede alugada da Secretaria dos Negócios Jurídicos. São dois imóveis para uma despesa total acima de R$ 50 mil, sendo a sede e uma "casa" alugada para 'arquivo' (que ficou por meses sem uso), na Vila Universitária.
E assim, o governo terá de elencar (e definir) quantas e quais pastas seriam adequadas para, ao menos, unificar para o cidadão, o acesso a serviços públicos. Hoje o bauruense de fato tem de percorrer dezenas de endereços diferentes, no Centro e em bairros, se precisar resolver demandas, encaminhar processos, projetos ou buscar a prestação de algum serviço público municipal. As distâncias são consideráveis.
E várias das Secretarias estão fora do "Centrão" (mesmo com este sendo expandido até as avenidas Duque de Caxias e Nuno de Assis na revisão do Plano Diretor). Ainda entre as pastas de "atividade meio", a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Turismo (Sedecon) paga mais de R$ 30 mil para se estabelecer no antigo endereço ocupado pela Educação, na quadra 16 da avenida Duque de Caxias.
E, vale lembrar, áreas com grande fluxo de processos em ocupação, aprovação, alvará, licenciamento, serviços gerais e até multas de infração estão concentradas, mas no prédio da antiga sede da concessionária CPFL na Vila Falcão. Prestadores de serviços de diferentes áreas se deslocam até aquela região para resolver ou buscar serviços junto a Infraestrutura (ex-Obras), Meio Ambiente e Causa Animal, Aprovação de Projetos (ex-Seplan) e Administração Regional (ex-Sesar). O último contrato de aluguel estava em R$ 70 mil. A Prefeitura ainda paga pelo espaço do Cadúnico no Calçadão e serviços municipais no Poupatempo
Em uma conta inicial rasa, o governo buscaria transferir entre R$ 300 mil a R$ 400 mil do orçamento com aluguéis para a PPP da Estação. Em um exercício a partir da fórmula de planilhas apresentadas em outras concessões em curso (esgoto, lixo e iluminação), o projeto financeiro teria de contemplar, ao menos, outros R$ 400 mil em serviços.
Buscando o conteúdo em projetos de PPP de reforma e exploração de equipamentos públicos em outras cidades brasileiras, a princípio o estudo da exploração da Estação Ferroviária reformada e sua manutenção terá de elencar valores (contraprestação ao concessionário) em vigilância (física e eletrônica), limpeza, jardinagem e manutenção (instalações gerais, ar-condicionado, elevadores).A questão será equacionar quanto cada Secretaria destaca de seu orçamento para estas finalidades, hoje, diluindo as proporções na PPP.
O estudo tem de contemplar a preservação de fachadas e características arquitetônicas das construções estabelecidas por tombamento. Em até 60 dias, o estudo deverá ser apresentado.
Mais informações
- O custo do estudo de viabilidade de PPP é na modalidade Manifestação de Interesse Público (MIP), onde o autor do trabalho só recebe se, depois, o governo abrir o edital de concorrência. Como aconteceu com o projeto de PPP da Iluminação Pública, o custo é pago pelo vencedor da disputa.
- A Estação Central, patrimônio de preservação cultural e histórica municipal tombado, construído pela União e inaugurada em 1905, foi adquirida pela Prefeitura em 2015, junto ao governo Rodrigo Agostinho, por cerca de R$ 5,5 milhões na ocasião.
- No governo Gazzetta, o estado de abandono da Estação Ferroviária do Centro gerou proposta que não avançou. O consultor Avelino Cortellini apresentou projeto base em audiência na Câmara dirigida pela então vereadora Chiara Ranieri. Na ocasião, a ideia era buscar junto ao governo do Estado cerca de R$ 35 milhões para resolver a drenagem na região da Estação.
- No governo Tuga Angerami, o grupo Marca protocolou na Prefeitura projeto para construção de prédios residenciais no entorno do complexo ferroviário. O projeto incluía parque linear, integração do equipamento ferroviário com a praça e Calçadão da Batista de Carvalho e outros equipamentos, como bar-chopperia na Estaçãozinha (a primeira obra do roteiro histórico no Centro) e teatro de arena próximo da av. Pedro de Toledo.
- O PL de revisão do Plano Diretor prevê incentivos para novas formas de ocupação comercial, residencial e de serviços no Centro e expande a região. Mas a proposta não contempla instrumentos urbanísticos defendidos por segmentos sociais e especialistas, como o urbanista José Xaides. Entre eles, o PL não insere opções como a Transferência do Direito de Construir (TDC) e Operação Urbana Consorciada (OUC), previstos no Estatuto das Cidades e que reduzem custos.