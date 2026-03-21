Simone da Mata Pereira: estamos no mês de março e este mês é o seu aniversário. Em nome do Time EAVM – Exclusive (Concilig - Unidade 4), Jardim do Contorno, quero lhe desejar um Feliz Aniversário. No dia 17 de março, celebramos a vida de uma líder que inspira, motiva e, acima de tudo, cuida.

É uma honra caminhar ao seu lado, aprender com você e ver de perto o quanto seu trabalho transforma vidas. Para nós, contar com sua experiência e seus conhecimentos faz toda a diferença. É muito bom ter você presente todos os dias, apoiando ações que promovem uma cultura de acolhimento e fortalecimento interpessoal, garantindo um ambiente de trabalho mais agradável.

Sua comunicação aberta envolve toda a equipe, reflexo de uma gestão capacitada. Seus feedbacks constantes criam um ambiente de descontração e confiança. É fundamental para todos nós ter o seu reconhecimento diante de cada desafio; cada conquista reflete um momento de bem-estar e produtividade em busca de nossas metas.