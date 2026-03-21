Motoristas que atropelarem animais em Bauru e não prestarem socorro poderão ser multados em R$ 2 mil. Além disso, a disciplina de Direitos e Proteção Animal poderá integrar a grade curricular de escolas públicas e particulares do município. As propostas foram protocoladas na Câmara Municipal pelo vereador Julio Cesar (PP) no último dia 9 de março, por meio de projetos de lei (PLs) que seguem em tramitação.

O projeto de lei que trata dos atropelamentos prevê penalidade para condutores de veículos automotores, motocicletas, ciclomotores ou bicicletas que não prestarem socorro ao animal. Os valores arrecadados serão destinados ao Fundo Municipal de Proteção Animal (FMPA), e a fiscalização ficará a cargo de um órgão municipal a ser definido pelo Poder Executivo.

Na justificativa, o vereador afirma que a medida busca incentivar uma postura mais responsável diante de acidentes envolvendo animais. "A negligência no socorro configura maus-tratos e pode provocar novos acidentes, colocando outras pessoas em risco", destacou.