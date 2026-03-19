19 de março de 2026
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CINEMA

Programação de cinema em Bauru tem relançamento de sucesso

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Confira as estreias e os filmes em cartaz nos três cinemas de Bauru
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