Haddad e Jardim
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discute com o PT a escolha de um nome ligado ao agronegócio para compor sua chapa em uma eventual candidatura ao governo de São Paulo. O objetivo é ampliar o diálogo com o eleitorado do Interior paulista, historicamente mais alinhado a candidatos de centro e de direita.
Presença em Bauru
Entre os cotados está o conhecido deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania), que sempre se mostra presente em Bauru com emendas parlamentares destinadas em geral à saúde pública. Jardim tem em Bauru, entre outros amigos e aliados, o vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), que foi seu assessor até 2024.
Outros nomes
Jonas Donizette (PSB), também com atuação próxima ao agronegócio e influência em regiões do Interior paulista, é outro nome considerado, assim como o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), que embora tenha base política no Litoral, também aparece como alternativa nas discussões.
Capital X Interior
Na eleição de 2022, Haddad venceu Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Região Metropolitana de São Paulo, mas teve desempenho muito inferior no Interior, o que deu a vitória ao atual governador. A nova estratégia busca justamente equilibrar esse cenário.
Rumo ao PSB
E por falar em eleição, o advogado bauruense Edilson Marciano, ex-candidato a deputado estadual nas eleições de 2022 pelo Rede Sustentabilidade, anuncia que se filiará ao partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, o PSB, nesta sexta-feira (20), em São Paulo, ao lado da deputada Marina Helou.
Segurança
Por iniciativa do vereador Natalino da Pousada (PDT), a Câmara Municipal de Bauru promoverá, no dia 27 de março, às 14h, na Câmara Municipal, uma audiência pública para discutir medidas que possam ampliar a segurança de usuários e motoristas de aplicativos de transporte, como Uber e 99. O objetivo do encontro é debater propostas para o funcionamento da atividade no município, com foco na segurança dos passageiros, na qualidade do serviço e na organização do setor.
Os convidados
Foram chamados para o encontro a prefeita Suéllen Rosim (PSD) e o chefe de gabinete Leonardo Marcari. Também foram convidados representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), da OAB Bauru, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb), além da imprensa local.