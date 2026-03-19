Haddad e Jardim

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discute com o PT a escolha de um nome ligado ao agronegócio para compor sua chapa em uma eventual candidatura ao governo de São Paulo. O objetivo é ampliar o diálogo com o eleitorado do Interior paulista, historicamente mais alinhado a candidatos de centro e de direita.

Presença em Bauru

Entre os cotados está o conhecido deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania), que sempre se mostra presente em Bauru com emendas parlamentares destinadas em geral à saúde pública. Jardim tem em Bauru, entre outros amigos e aliados, o vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), que foi seu assessor até 2024.

Outros nomes

Jonas Donizette (PSB), também com atuação próxima ao agronegócio e influência em regiões do Interior paulista, é outro nome considerado, assim como o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), que embora tenha base política no Litoral, também aparece como alternativa nas discussões.