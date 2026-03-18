Um alerta na Tribuna

Na Tribuna Livre da sessão da Câmara desta segunda-feira, a gerente do Senac Bauru, Bartira Riguetti Calça Sanches, falou sobre as ameaças contidas no Projeto de Lei que cria o Serviço Nacional de Aprendizagem do Turismo (Senatur) e muda a destinação de recursos do chamado Sistema S, que engloba instituições como o próprio Senac e o Sesc, para financiar o novo órgão.

Enfraquece o sistema

Bartira falou em nome dessas instituições, que se posicionam contra ao projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, assim como ao requerimento de urgência que acelera sua apreciação pelo plenário da Câmara dos Deputados. Segundo a gerente, ele não só enfraquece o Sistema S, mas também impossibilita os empregados do comércio do turismo de usufruir desses serviços em Bauru e região.

Impactos imediatos

Nesse sentido, ela listou impactos imediatos e locais caso o projeto do Senatur seja aprovada, como a redução ou fechamento de unidades, interrupção de serviços sociais, corte de bolsas de estudo, menos acesso à educação profissional e oportunidades de emprego e renda.