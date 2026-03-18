Um alerta na Tribuna
Na Tribuna Livre da sessão da Câmara desta segunda-feira, a gerente do Senac Bauru, Bartira Riguetti Calça Sanches, falou sobre as ameaças contidas no Projeto de Lei que cria o Serviço Nacional de Aprendizagem do Turismo (Senatur) e muda a destinação de recursos do chamado Sistema S, que engloba instituições como o próprio Senac e o Sesc, para financiar o novo órgão.
Enfraquece o sistema
Bartira falou em nome dessas instituições, que se posicionam contra ao projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, assim como ao requerimento de urgência que acelera sua apreciação pelo plenário da Câmara dos Deputados. Segundo a gerente, ele não só enfraquece o Sistema S, mas também impossibilita os empregados do comércio do turismo de usufruir desses serviços em Bauru e região.
Impactos imediatos
Nesse sentido, ela listou impactos imediatos e locais caso o projeto do Senatur seja aprovada, como a redução ou fechamento de unidades, interrupção de serviços sociais, corte de bolsas de estudo, menos acesso à educação profissional e oportunidades de emprego e renda.
Desestruturação
Para a gerente do Senac Bauru, o que o projeto prevê não é uma mudança administrativa simples, mas a desestruturação de um sistema nacional consolidado e fortalecido há décadas, auditado e que entrega resultados concretos para se iniciar algo novo do zero.
O outro lado
Os que defendem a criação do Senatur argumentam que o setor de turismo brasileiro necessita de um sistema de aprendizagem e assistência social próprio e especializado, desvinculado do atual modelo que divide recursos com o comércio e serviços, pois com o atual sistema (Sesc/Senac) não consegue promover a sinergia necessária com o setor privado para atender grandes demandas e eventos internacionais com a devida especialização.
Estação Ferroviária
O Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PPP) do Município de Bauru prorrogou por mais 60 dias, a partir de 16 de março, o prazo para o consórcio formado pelas empresas Bruker Soluções Ltda e QQMB Consultoria Ltda entregar os estudos de viabilidade técnica da reforma da Estação Ferroviária.
Complexidade técnica
O pedido foi feito por conta da complexidade técnica, das condicionantes decorrentes do tombamento da Estação Ferroviária e da necessidade de consolidação de dados técnicos e compatibilização com os órgãos municipais e de preservação do patrimônio histórico.