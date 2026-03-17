O evento Blá Blá de Verão será realizado no próximo sábado (21), a partir das 16h, no Bauru Tênis Clube (BTC), em Bauru, e promete reunir o público em uma tarde dedicada ao pagode e ao samba. As atrações confirmadas são o cantor Salgadinho, conhecido por sucessos dos anos 1990 e 2000, e o grupo de samba Blá Blá.

Paulo Alexandre Nogueira Salgado Martins, conhecido como Salgadinho, ganhou projeção nacional nos anos 1990 como vocalista do grupo Katinguelê, com sucessos como “Inaraí”, “Recado a Minha Amada (Lua Vai)” e “No Compasso do Criador”. Referência no pagode, com cerca de 35 anos de carreira, o cantor, compositor e cavaquinista segue atualmente em carreira solo.

Já o grupo Blá Blá é conhecido pelo repertório voltado ao pagode e ao samba romântico, combinando músicas autorais com clássicos do gênero que marcaram diferentes gerações. Com apresentações animadas e foco na interação com o público, o grupo tem se destacado em eventos em Bauru e região.