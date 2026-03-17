O evento Blá Blá de Verão será realizado no próximo sábado (21), a partir das 16h, no Bauru Tênis Clube (BTC), em Bauru, e promete reunir o público em uma tarde dedicada ao pagode e ao samba. As atrações confirmadas são o cantor Salgadinho, conhecido por sucessos dos anos 1990 e 2000, e o grupo de samba Blá Blá.
Paulo Alexandre Nogueira Salgado Martins, conhecido como Salgadinho, ganhou projeção nacional nos anos 1990 como vocalista do grupo Katinguelê, com sucessos como “Inaraí”, “Recado a Minha Amada (Lua Vai)” e “No Compasso do Criador”. Referência no pagode, com cerca de 35 anos de carreira, o cantor, compositor e cavaquinista segue atualmente em carreira solo.
Já o grupo Blá Blá é conhecido pelo repertório voltado ao pagode e ao samba romântico, combinando músicas autorais com clássicos do gênero que marcaram diferentes gerações. Com apresentações animadas e foco na interação com o público, o grupo tem se destacado em eventos em Bauru e região.
Os ingressos estão disponíveis em diferentes setores. O primeiro lote da pista custa a partir de R$ 60, enquanto a área VIP tem valores a partir de R$ 120. Também há a opção de camarote para 10 pessoas, pelo valor de R$ 3 mil. Há ainda a opção de ingresso solidário, que pode ser adquirido por qualquer pessoa mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições assistenciais de Bauru.
Também estão disponíveis ingressos de meia-entrada sem doação, destinados aos públicos que têm direito ao benefício, como pessoas com deficiência (PCD), estudantes com Carteira de Identificação Estudantil (CIE), idosos acima de 60 anos e professores, mediante apresentação de documentação comprobatória.
As entradas podem ser adquiridas pela internet, no site da plataforma de vendas: https://fastingressos.com.br/blabladeverao.
Serviço
O Bauru Tênis Clube está localizado na avenida José Vicente Aiello, 5-176, Vila Serrão, em Bauru. Os ingressos também estão disponíveis em pontos físicos da cidade, como Ótica Braga Centro (rua Bandeirantes, 9-02), Ótica Braga Selection (rua Rio Branco, 22-64), Flipper Lanches (rua Henrique Savi, 12-40), Bluefit (avenida Getúlio Vargas, 19-116), Madalu (rua Araújo Leite, 37-75), escritório da Mescla Eventos (avenida Getúlio Vargas, 16-06) e Colégio IBEM, em Jaú (rua Floriano Peixoto, 835).