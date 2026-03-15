A cerimônia do 98º Academy Awards, o Oscar, acontece neste domingo (15), às 20h do horário de Brasília, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A premiação mais importante do cinema será apresentada por Conan O'Brien e transmitida pela Globo e a TNT, bem como pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay. O brasileiro "O Agente Secreto", longa de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, concorre em quatro categorias - melhor filme, filme internacional, ator e direção de elenco, novo prêmio dedicado a celebrar os profissionais responsáveis por escolherem atores e atrizes para um filme. A Folha também vai comentar a cerimônia num vídeo ao vivo, a partir das 19h, no YouTube e Instagram do jornal, com Zeca Camargo e convidados.
O país ainda pode levar o troféu de fotografica com Adolpho Veloso, que concorre pelo seu trabalho no filme americano "Sonhos de Trem". Em filme internacional, "O Agente Secreto" enfrenta o norueguês "Valor Sentimental", o francês "Foi Apenas um Acidente", o tunisiano "A Voz de Hind Rajab" e o espanhol "Sirât". Já em melhor filme, os favoritos são "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, e "Pecadores", de Ryan Coogler.
Confira, abaixo, todos os indicados e os vencedores, em destaque, conforme eles são anunciados.
*Melhor filme*
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet - A Vida Antes de Hamlet"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Marty Supreme"
"O Agente Secreto"
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
"Sonhos de Trem"
*Ator*
Timothée Chalamet, de "Marty Supreme"
Leonardo DiCaprio, de "Uma Batalha Após a Outra"
Ethan Hawke, de "Blue Moon"
Michael B. Jordan, de "Pecadores"
Wagner Moura, de "O Agente Secreto"
*Atriz*
Jessie Buckley, de "Hamnet"
Rose Byrne, de "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
Kate Hudson "Song Sung Blue"
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, de "Bugonia"
*Direção*
Paul Thomas Anderson, por "Uma Batalha Após a Outra"
Ryan Coogler, por "Pecadores"
Joachim Trier, por "Valor Sentimental"
Chloé Zhao, por "Hamnet"
Josh Safdie "Marty Supreme"
*Ator coadjuvante*
Benicio Del Toro, de "Uma Batalha Após a Outra"
Jacob Elordi, de "Frankenstein"
Delroy Lindo, "Pecadores"
Sean Penn, de "Uma Batalha Após a Outra"
Stellan Skarsgård, de "Valor Sentimental"
*Atriz coadjuvante*
Elle Fanning "Valor Sentimental"
Inga Ibsdotter Lilleaas, de "Valor Sentimental"
Amy Madigan, "A Hora do Mal"
Wunmi Mosaku, "Pecadores"
Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra"
*Roteiro*
"Blue Moon"
"Foi Apenas Um Acidente"
"Marty Supreme"
"Sentimental Value"
"Pecadores"
*Roteiro adaptado*
"Bugonia"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Sonhos de Trem"
*Cabelo e maquiagem*
"Frankenstein"
"Kokuho"
"Pecadores"
"Coração de Lutador"
"A Meia-irmã Feia"
*Filme internacional*
"Foi Apenas um Acidente" (França)
"O Agente Secreto" (Brasil)
"Valor Sentimental" (Noruega)
"Sirât" (Espanha)
"A Voz de Hind Rajab" (Tunísia)
*Documentário*
"The Alabama Solution"
"Come See Me in the Good Light"
"Cutting Through Rocks"
"Mr. Nobody Against Putin"
"A Vizinha Perfeita"
*Animação*
"Arco"
"Elio"
"Guerreiras do K-pop"
"A Pequena Amélie"
"Zootopia 2"
*Som*
"F1"
"Frankenstein"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
"Sirât"
*Montagem*
"F1"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
"Valor Sentimental"
*Efeitos especiais*
"Avatar: Fogo e Cinzas"
"F1"
"Jurassic World: Recomeço"
"The Lost Bus"
"Pecadores"
*Fotografia*
"Frankenstein"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
"Sonhos de Trem"
*Figurino*
"Avatar: Fogo e Cinzas"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Pecadores"
*Direção de elenco*
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"O Agente Secreto"
"Pecadores"
*Direção de arte*
"Frankenstein"
"Hamnet"
Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
*Trilha sonora*
"Frankenstein"
"Bugonia"
"Hamnet"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
*Curta-metragem*
"Butchers Stain"
"A Friend of Dorothy"
"Jane Austen's Period Drama"
"The Singers"
"Two People Exchanging Saliva"
*Curta-metragem em animação*
"Butterfly"
"Forevergreen"
"The Girl Who Cried Pearls"
"Retirement Plan"
"The Three Sisters"
*Documentário em curta-metragem*
"All the Empty Rooms"
"Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
"Children No More: 'Were and Are Gone'"
"The Devil Is Busy"
"Perfectly a Strangeness"
*Canção original*
"Dear Me", de "Diane Warren: Relentless"
"Golden", de "Guerreiras do K-pop"
"I Lied to You", de "Pecadores"
"Sweet Dreams of Joy", de "Viva Verdi!"
"Sonhos de Trem", de "Sonhos de Trem"