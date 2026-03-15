J. A. Hynek, cientista e astrônomo dos EUA, era um membro do "Painel Robertson" que afirmou que os ufos precisavam ser desmascarados por serem fruto da imaginação de seres humanos. Anos depois, pesquisando fatos ufológicos, Hynek mudou. Ficou cada vez mais desiludido com os militares dos EUA. Desligou-se do Projeto Livro Azul.

Em 1972 Hynek publicou o livro "A experiência óvni: uma experiência científica". Ele cita uma classificação de sua lavra: "Contatos imediatos do 1º, 2º e 3º graus".

Em 17/2/1975, Hynek proferiu um discurso na Câmara Federal (Brasília) sobre o acobertamento dos militares dos EUA sobre a existência dos ufos. Hynek fez uma catilinária. Escancarou a verdade nua e crua. Havia acobertamento. Finalizou o discurso dizendo peremptoriamente: "...não estamos sós no universo...".