A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP) acompanha com atenção os desdobramentos econômicos e diplomáticos da recente escalada de tensões militares no Golfo Pérsico envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Monitoramos continuamente os indicadores de mercado, visto que este conflito atinge o coração da estrutura de custos e da logística do agronegócio brasileiro.

O setor agropecuário é o primeiro a sentir os efeitos da volatilidade internacional. A alta do petróleo impacta diretamente o preço do diesel, elevando custos de produção e fretes.

Somado a isso, a valorização do dólar pressiona a inflação de alimentos e insumos, gerando um efeito em cadeia que ameaça a rentabilidade do produtor.