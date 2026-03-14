O grupo Expressão Poética inicia em 2026 uma série de ações culturais em parceria com a Sociedade Amigos da Cultura (SAC), em Bauru. A programação começa neste sábado (14) com a 1ª edição do ''Sarau no Ponto: Festa à Poesia", um encontro aberto ao público que celebra a palavra, a arte e a potência criativa da cena cultural de Bauru. O evento é gratuito e será realizado a partir das 17h, na sede da SAC, localizada na rua Sete de Setembro, quarteirão 10, no Centro.

A programação contará com exposições e vendas de produções independentes, como livros artesanais, por Noah, xilogravuras e zines, por Guilherme Afonso, fanzines, por Renato Uzinagem, histórias em quadrinhos, por Renato Quirino e poesia e prosa com o grupo Expressão Poética. Também haverá participação do grupo Crisálidas Bauru com uma mostra de moda sustentável.

A partir das 19h, o sarau reúne apresentações de declamação com Reginaldo Furtado, Noah, Gabriel Castilho Maia, Alex Porto e Marco Giafferi, seguidas por voz e violão com Rodolfo Garcia e Paulo Nunes. Em seguida, Robson Santos apresenta números de malabarismo, e o encerramento será com microfone aberto ao público.