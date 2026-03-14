Concebida em 2004 como uma produtora artística independente, sediada em Bauru, a Cia. Camarim iniciou seus trabalhos com a criação de esquetes e apresentações teatrais. No ano de 2006, começou a produção de espetáculos com dramaturgia própria destinados à infância e, desde então, acumula uma história de duas décadas dedicadas à cultura para crianças por obras teatrais, audiovisuais e literárias.

Para celebrar o marco, a Companhia organizou um novo projeto cultural para o público infantojuvenil: o Festival de Teatro da Cia. Camarim, de formato itinerante e gratuito, com espetáculos em diferentes locais e eventos da cidade, entre os meses de março a junho. Ao todo, serão 30 apresentações abertas ao público, de cinco espetáculos concebidos dentro da estética artesanal da Companhia "Estou muito feliz com essas apresentações em Bauru. Faço parte da Cia. Camarim desde o início, queremos levar alegria para o máximo de crianças possível", comenta a atriz Lara Grossi.

A abertura do evento fica por conta da peça As aventuras de Pinóquio, na terça-feira (17/3), nos horários das 8h30 e das 14h, na Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu. Adaptado da obra do escritor italiano Carlo Collodi para o teatro de bonecos, o espetáculo tem roteiro de Bruno Wan-Dick, líder da Camarim, e contará com exibição adicional no dia 19/3, no mesmo horário e local.