Concebida em 2004 como uma produtora artística independente, sediada em Bauru, a Cia. Camarim iniciou seus trabalhos com a criação de esquetes e apresentações teatrais. No ano de 2006, começou a produção de espetáculos com dramaturgia própria destinados à infância e, desde então, acumula uma história de duas décadas dedicadas à cultura para crianças por obras teatrais, audiovisuais e literárias.
Para celebrar o marco, a Companhia organizou um novo projeto cultural para o público infantojuvenil: o Festival de Teatro da Cia. Camarim, de formato itinerante e gratuito, com espetáculos em diferentes locais e eventos da cidade, entre os meses de março a junho. Ao todo, serão 30 apresentações abertas ao público, de cinco espetáculos concebidos dentro da estética artesanal da Companhia "Estou muito feliz com essas apresentações em Bauru. Faço parte da Cia. Camarim desde o início, queremos levar alegria para o máximo de crianças possível", comenta a atriz Lara Grossi.
A abertura do evento fica por conta da peça As aventuras de Pinóquio, na terça-feira (17/3), nos horários das 8h30 e das 14h, na Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu. Adaptado da obra do escritor italiano Carlo Collodi para o teatro de bonecos, o espetáculo tem roteiro de Bruno Wan-Dick, líder da Camarim, e contará com exibição adicional no dia 19/3, no mesmo horário e local.
"A peça aproxima o universo do Pinóquio aos perigos e desafios que fazem parte da infância. Muito além de provocar o riso, nossas aventuras promovem o encontro das crianças com personagens capazes de gerar identificação e aprendizado", explica Wan-Dick.
Já no sábado (21/3), às 10h, o Festival de Teatro da Cia. Camarim apresenta o espetáculo O curupira faz chica boom!, no Projeto Girassol. Com temas ligados ao meio ambiente e ao folclore brasileiro, a peça conta o dia em que um coronel, que gosta de cortar árvores, encontra o Curupira, protetor da natureza, e aborda questões referentes à preservação do planeta, seus recursos naturais e seres vivos.
O roteiro completo do Festival, que inclui uma agenda de apresentações na Feira do Livro de Bauru e em projetos sociais da cidade, pode ser acompanhado pelo site da Cia.Camarim e pelas redes sociais. "Um festival com tantas apresentações amplia o acesso das crianças ao teatro e fortalece o contato delas com a arte desde cedo. Será uma maratona de muito encantamento para o público infantil", enfatiza Michele Vitorato, responsável pela operação de luz e som dos espetáculos.
O Festival de Teatro da Cia. Camarim é uma realização da Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de Cultura, e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal.
PROGRAMAÇÃO
Data: 17/3 e 19/3 (terça-feira e quinta-feira)
Horário: às 8h30 e às 14h
Espetáculo: As aventuras de Pinóquio
Local: Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu - Avenida Nações Unidas, 8-9, Centro
Data: 21/3 (sábado)
Horário: às 10h
Espetáculo: O Curupira faz chica boom!
Local: Projeto Girassol - Rua João Prudente Sobrinho, 1-97, Fortunato Rocha Lima
Ficha Técnica
Espetáculo: As aventuras de Pinóquio
Adaptado a partir da obra de Carlo Collodi
Tema: Consciência de si e desenvolvimento pessoal
Gênero: Teatro de Bonecos
Classificação: Livre
Conteúdo: bonecos e clássicos da literatura
Tempo de duração: 50 minutos
Tempo de montagem: 2h
Adaptação e concepção: Bruno Wan-Dick
Elenco do espetáculo: Bruno Wan-Dick e Lara Grossi
Operação de som e luz: Michele Vitorato
Assistente de arte: Aglaé Wan-Dick e Eduarda Gabrielly
Produção: Cia. Camarim
Espetáculo: O Curupira faz chica boom!
Texto e concepção: Bruno Wan-Dick
Tema: Meio ambiente
Gênero: Teatro de Bonecos
Classificação: Livre
Conteúdo: Folclore
Tempo de duração: 45 minutos
Tempo de montagem: 2h
Assistente de arte: Aglaé Wan-Dick, e Eduarda Gabrielly
Elenco do espetáculo: Bruno Wan-Dick e Lara Grossi
Operação de som e luz: Michele Vitorato
Produção: Cia. Camarim