Olhei para cima e ele estava lá, na árvore. Demorei alguns minutos para assimilar que o carinha de corpo cinza escuro, asas preto e branco e com um lindo topete amarelo era um pica-pau. Não era a primeira vez que eu via um deles pelas ruas do bairro, mas encontrar um deles quase na esquina de casa e trabalhando em um galho mais baixo, foi uma linda surpresa. A presença de muitas e diferentes aves nos centros urbanos, creio, deva-se tanto pela destruição de seus habitats naturais, quanto por uma questão de adaptação. Confortou perceber que ele ali não tinha medo e que tampouco era incomodado por ninguém, chamando atenção somente daqueles passantes que o reconhecem. Para quem passou a infância assistindo ao Sítio do Pica-Pau amarelo, bem como aos desenhos do Pica-Pau, ver essa ave sempre tem sabor de saudade.
E por falar em saudades, semana passada completei mais uma volta ao redor do sol. Embora eu me assuste um pouco com os números que vão se somando, gosto muito de comemorar esse dia. Assim, como já andava curiosa para conhecer um restaurante alemão que encontrei em pesquisas na internet, resolvi ligar para saber se era necessário fazer alguma reserva, para evitar surpresas ruins. O dono, uma simpatia de pessoa, já tratou de enviar o cardápio para escolhermos previamente.
Quando entrei na faculdade de Direito, em Londrina, no Paraná, meus pais descobriram que no caminho até lá, saindo de Lins, onde morávamos, havia um pequeno restaurante, chamado “Tortas Alemãs”. Em pouco tempo nos tornamos conhecidos do proprietário e apaixonados pelo lugar, com sua comida típica e deliciosa. Durante todos os cinco anos nos quais morei em Londrina, fui frequentadora assídua, tornando-me fã da gastronomia alemã.
E assim, em 2023, quando estive por uma semana na Alemanha, tudo o que mais gostei de fazer por procurar pelas comidas que no Brasil eu provara, principalmente o Strudel de maçã com sorvete de creme ou chantily. Descobrir um restaurante alemão em São Paulo, com características que me lembravam as “Tortas Alemãs”, trouxe um toque de nostalgia boa a minha pequena comemoração.
De cara já amei o lugar. Uma casa de esquina, decorada de forma rústica e criativa, com símbolos alemães. Armários de madeira espalhados pelo local estavam repletos de produtos típicos, como molhos, bolachinhas e até cafés especiais. Em uma mesa de madeira encontrei um vasinho de violetas com meu nome. Percebi que era um restaurante familiar. Ricardo, o dono e, pelo que vi, também o responsável pela cozinha, veio nos receber, muito solícito e simpático.
Estar ali foi como viajar no tempo, em um reencontro com sabores que marcaram uma das épocas mais marcantes da minha vida. Deliciei-me com uma salada de batatas típica da Suábia, que, após uma pesquisa no google, descobri ser uma região do sudoeste da Alemanha. Pedi também uma porção de chucrutes, que eu adoro e que já tentei fazer sem sucesso (deu bolor!), bem como um delicioso Strudel com sabor abrasileirado, de manga. Recomendo muito, por sinal. Também fiquei surpresa com as bebidas típicas, desde uma cerveja leve e adocicada, até uma soda típica dos Alpes Italianos, feita com frutas e especiarias.
Em uma área externa, originalmente um pequeno quintal, há parreiras de uva e de um incrível maracujá doce em tamanho miniatura, que experimentei colhido do pé, com anuência do Ricardo. Fiquei encantada e trouxe umas sementes para ver se consigo, eu também, uma pequena produção em vaso. Comida boa, preço justo, ambiente reconfortante. Gostei demais!
Nunca mais estive nas “Tortas Alemãs”, mas tenho certeza de que encontrei um novo lugar experimentar um pouco da Alemanha e seus sabores. No fundo, pensei, pica-pau ou gente, vamos nos adaptando às saudades, aos novos ambientes, abertos a outras experiências. Seguimos criando memórias, construindo novos ninhos, vivendo os delicados momentos que, reunidos, compõem nossa existência, repleta de encontros e reencontros.