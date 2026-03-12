Olhei para cima e ele estava lá, na árvore. Demorei alguns minutos para assimilar que o carinha de corpo cinza escuro, asas preto e branco e com um lindo topete amarelo era um pica-pau. Não era a primeira vez que eu via um deles pelas ruas do bairro, mas encontrar um deles quase na esquina de casa e trabalhando em um galho mais baixo, foi uma linda surpresa. A presença de muitas e diferentes aves nos centros urbanos, creio, deva-se tanto pela destruição de seus habitats naturais, quanto por uma questão de adaptação. Confortou perceber que ele ali não tinha medo e que tampouco era incomodado por ninguém, chamando atenção somente daqueles passantes que o reconhecem. Para quem passou a infância assistindo ao Sítio do Pica-Pau amarelo, bem como aos desenhos do Pica-Pau, ver essa ave sempre tem sabor de saudade.

E por falar em saudades, semana passada completei mais uma volta ao redor do sol. Embora eu me assuste um pouco com os números que vão se somando, gosto muito de comemorar esse dia. Assim, como já andava curiosa para conhecer um restaurante alemão que encontrei em pesquisas na internet, resolvi ligar para saber se era necessário fazer alguma reserva, para evitar surpresas ruins. O dono, uma simpatia de pessoa, já tratou de enviar o cardápio para escolhermos previamente.

Quando entrei na faculdade de Direito, em Londrina, no Paraná, meus pais descobriram que no caminho até lá, saindo de Lins, onde morávamos, havia um pequeno restaurante, chamado “Tortas Alemãs”. Em pouco tempo nos tornamos conhecidos do proprietário e apaixonados pelo lugar, com sua comida típica e deliciosa. Durante todos os cinco anos nos quais morei em Londrina, fui frequentadora assídua, tornando-me fã da gastronomia alemã.