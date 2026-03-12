À medida que se aproxima mais uma reunião do Comitê de Política Monetária, que será nos dias 17 e 18 de março p.f., cresce a expectativa do mercado em torno da decisão sobre a taxa básica de juros.

O pano de fundo, à primeira vista, parece favorável a um movimento mais ousado: a inflação segue comportada, os núcleos continuam dando sinais de alívio e a própria ata da última reunião deixou aberta a possibilidade de continuidade no processo de flexibilização monetária, alimentando a leitura de que cortes mais consistentes poderiam estar no horizonte. Esse conjunto de fatores levou parte dos agentes a reforçar apostas em uma redução mais expressiva da Selic já neste encontro.

No entanto, o intervalo entre a reunião anterior e a que ocorre na próxima semana trouxe novos elementos ao cenário, especialmente no ambiente externo. A escalada das tensões envolvendo o Irã reacendeu a aversão ao risco nos mercados internacionais, pressionou o preço do petróleo e reacendeu um velho problema doméstico: a defasagem relevante entre os preços internacionais dos combustíveis e aqueles praticados no mercado interno. A alta do barril escancarou que diesel e gasolina acumulam diferenças significativas em relação às cotações externas, o que aumenta a incerteza sobre reajustes futuros e seus impactos inflacionários, ainda que pontuais.