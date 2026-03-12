Na noite desta quarta-feira (11), o Bauru Basket conquistou mais um grande resultado no NBB Caixa: vitória sobre Mr. Moo/São José pelo placar de 96 x 71, em duelo realizado no ginásio Linneu de Moura. Agora já são sete rodadas de invencibilidade no torneio nacional — sendo quatro delas longe da torcida.

O time comandado pelo técnico Paulo Jaú manteve o padrão que vem apresentando na sequência positiva: defesa intensa de um lado da quadra, forçando o erro adversário, e jogo coletivo no ataque, aproveitando bem os contra-ataques e circulando a bola para encontrar os melhores arremessos.

Com o triunfo, o Dragão ultrapassa a própria Águia do Vale e também o Paulistano (que foi derrotado pelo Cruzeiro na noite de terça-feira). Assim, a equipe bauruense sobe para a sétima colocação, agora com 19 vitórias e 12 derrotas.