Na noite desta quarta-feira (11), o Bauru Basket conquistou mais um grande resultado no NBB Caixa: vitória sobre Mr. Moo/São José pelo placar de 96 x 71, em duelo realizado no ginásio Linneu de Moura. Agora já são sete rodadas de invencibilidade no torneio nacional — sendo quatro delas longe da torcida.
O time comandado pelo técnico Paulo Jaú manteve o padrão que vem apresentando na sequência positiva: defesa intensa de um lado da quadra, forçando o erro adversário, e jogo coletivo no ataque, aproveitando bem os contra-ataques e circulando a bola para encontrar os melhores arremessos.
Com o triunfo, o Dragão ultrapassa a própria Águia do Vale e também o Paulistano (que foi derrotado pelo Cruzeiro na noite de terça-feira). Assim, a equipe bauruense sobe para a sétima colocação, agora com 19 vitórias e 12 derrotas.
A história do jogo
O primeiro quarto começou com visitantes sobrecarregados em faltas. Os donos da casa aproveitaram o cenário para explorar o jogo dentro do garrafão. Porém, Paulo Jaú rodou o elenco e recebeu boa resposta da rotação. Com Vithinho Lersch e Gemerson Barbosa calibrados no perímetro, o Dragão converteu sete bolas de três em 13 tentativas e fechou o período em vantagem: 27 x 24.
O embalo foi mantido no início do segundo quarto, quando a diferença chegou a ser de 15 pontos. Contudo, dessa vez foi o técnico Cris Ahmed quem conseguiu dar uma resposta. Com uma marcação por zona, os joseenses frearam o ataque bauruense por mais de três minutos. E do outro lado da quadra, o ala-pivô Douglas dos Santos liderou a reação (18 x 18 na parcial e 45 x 42 para Bauru no placar geral).
No retorno do vestiário, o Dragão foi dominante. Andrezão assumiu o protagonismo no garrafão, tanto em pontos como nos rebotes. Com a vantagem consolidada, o time manteve a postura no último quarto, controlou o relógio e sacramentou a vitória.
Destaques
O pivô Andrezão teve mais uma atuação inspirada e registrou seu 18º duplo-duplo na temporada: 28 pontos e 11 rebotes, além de três assistências e um roubo de bola. Outros nomes também tiveram papel importante, como o ala-pivô Gemerson Barbosa (15 pontos e quatro rebotes), além dos armadores Vithinho Lersch (14 pontos, cinco rebotes, seis assistências e três roubos de bola) e Dontrell Brite (14 pontos, cinco rebotes, oito assistências e dois roubos).
Duelo de invictos
O Dragão segue na estrada para o próximo compromisso, que será contra outro time embalado. Na sexta-feira (13), às 20h, no ginásio Wlamir Marques, será a vez de encarar o Corinthians, que também está invicto há sete rodadas. A partida terá transmissão da ESPN.