Destaque em Brasília

O vereador e advogado bauruense Eduardo Borgo (Novo) foi constituído por diversos deputados e senadores brasileiros para impetrar um Mandado de Segurança com pedido de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) visando a instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master no Congresso Nacional. Na terça-feira (10), em Brasília, Borgo explicou a ação, em entrevista coletiva, na Câmara Federal.

Precedentes do STF

O advogado informa que o pedido se baseia em precedentes da própria Corte e no que determina a Constituição sobre a criação de comissões parlamentares de investigação. A ação foi protocolada na noite de segunda-feira (9) com o objetivo de assegurar a leitura do requerimento no Congresso Nacional, etapa necessária para a formalização da comissão. Borgo falou à coluna ontem e se mostrou muito satisfeito com a repercussão nacional de sua ação.

Impositivas e lentas

Na manhã desta quarta-feira (11), a Câmara Municipal promoveu um debate sobre a demora no pagamento das Emendas Impositivas dos vereadores e as restrições da Prefeitura à execução delas. O encontro foi convocado pelo vereador Junior Rodrigues (PSD). Além do parlamentar, estiveram presentes os vereadores Junior Lokadora (Podemos), Estela Almagro (PT), Cabo Helinho (PL) e Edson Miguel (Republicanos).