O Departamento de Água e Esgoto (DAE) publicou, no Diário Oficial desta terça-feira (10), o edital do concurso público para o cargo de motorista (edital 01/2026). As inscrições poderão ser realizadas das 9h do dia 23 de março até as 16h do dia 10 de abril, exclusivamente no site www.daebauru.sp.gov.br, na área “Concursos Públicos” da página.

O cargo de motorista exige ensino médio completo e carteira nacional de habilitação, categoria “D” ou superior, definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.

O salário inicial é de R$ 1.994,61 somado ao benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação, para jornada de trabalho de 40 horas semanais, a ser cumprida dentro do horário estabelecido pelo DAE. A taxa de inscrição é de R$ 55,00.