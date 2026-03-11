Moradores de Bauru procuraram o JCNET nesta terça-feira (10) para denunciar a existência de um buraco na calçada da quadra 5 da rua Ignácio Alexandre Nasralla, nas dependências do Aeroclube. O local, que serve como ponto de escoamento para a drenagem das águas da chuva da pista, tem gerado preocupação para quem transita pela região.

A reportagem esteve no local na manhã desta quarta-feira (11) e constatou o buraco na calçada, que é muito utilizada por quem se exercita na região.

De acordo com os relatos da comunidade, a abertura na calçada oferece riscos constantes de acidentes. Segundo as denúncias, já houve registros de pedestres que tropeçaram e chegaram a cair no buraco devido à falta de sinalização ou de uma grade de proteção adequada.