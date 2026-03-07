Novorizontino e Palmeiras voltam a se enfrentar neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, com vantagem para o Alviverde após a vitória por 1 a 0, em Barueri, na última quarta. A partida terá transmissão da TNT, HBO Max, Record e Cazé TV.
A vitória também teve peso simbólico. Na primeira fase, o Novorizontino havia goleado por 4 a 0 -a pior derrota da era Abel Ferreira. A campanha da equipe amarelo e preta, porém, mostra que o resultado não foi casual: depois de eliminar o Santos nas quartas de final, superou o Corinthians na semifinal e confirmou sua consistência ao chegar à decisão.
Vice-campeão em 2025 e finalista da competição pelo sétimo ano consecutivo, o Palmeiras tenta ampliar sua vitoriosa história na competição e ainda impedir o time do interior de conquistar seu primeiro caneco no torneio.
A final amplia uma sequência marcante do clube da capital. Desde 2020, o Palmeiras disputa sua 17ª decisão de campeonato e busca o 12º título no período.
Único presente em todas as finais do Paulista desde então, o time tenta conquistar o quinto troféu estadual nas últimas sete edições - foi campeão em 2020, 2022, 2023 e 2024, e vice em 2021 e 2025.
O Palmeiras nunca foi eliminado ou superado em um mata-mata após vencer a primeira partida em casa na Era Abel Ferreira.
A última eliminação palmeirense atuando fora de casa foi no Paulistão de 2021. Naquela ocasião, o time empatou por 0 a 0 com o São Paulo no Allianz Parque e, no jogo de volta, acabou derrotado por 2 a 0 no Morumbi, perdendo o título para o Tricolor.