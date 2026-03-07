Novorizontino e Palmeiras voltam a se enfrentar neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, com vantagem para o Alviverde após a vitória por 1 a 0, em Barueri, na última quarta. A partida terá transmissão da TNT, HBO Max, Record e Cazé TV.

A vitória também teve peso simbólico. Na primeira fase, o Novorizontino havia goleado por 4 a 0 -a pior derrota da era Abel Ferreira. A campanha da equipe amarelo e preta, porém, mostra que o resultado não foi casual: depois de eliminar o Santos nas quartas de final, superou o Corinthians na semifinal e confirmou sua consistência ao chegar à decisão.

Vice-campeão em 2025 e finalista da competição pelo sétimo ano consecutivo, o Palmeiras tenta ampliar sua vitoriosa história na competição e ainda impedir o time do interior de conquistar seu primeiro caneco no torneio.