O Governo do Estado de São Paulo liberou recentemente R$ 9.533.917,94 do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) para 12 municípios paulistas. Avaí (39 quilômetros de Bauru) foi contemplada com R$ 1 milhão para a construção de uma pista de caminhada e bike park. Já Ibitinga receberá R$ 866.174,92 para a manutenção dos gabiões da avenida Carolina Gereto Dall'Acqua.

Os recursos, operacionalizados pela Secretaria da Justiça e Cidadania, serão aplicados no estado em obras de mobilidade urbana, drenagem, infraestrutura ambiental, requalificação de espaços públicos e implantação de equipamentos de lazer e cultura. As demais cidade beneficiadas são Piraju, Planalto, Pradópolis, Águas de São Pedro, Rio das Pedras, Paraguaçu Paulista, Jaci, Cardoso, Caiabu e Urupês.

Criado para financiar projetos de reparação de danos e proteção de interesses difusos e coletivos, como meio ambiente, patrimônio público, defesa do consumidor e qualidade de vida urbana, o FID transforma recursos oriundos de condenações judiciais e acordos firmados em ações civis públicas em investimentos concretos que beneficiam diretamente a população.