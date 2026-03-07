A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, lança um novo projeto cultural que promete transformar os domingos no Parque Ecológico Vale do Sol "Prefeito Giácomo Metódio Bertolini" em verdadeiros encontros de arte, alegria e convivência.

Neste domingo (8), às 16h, acontece a primeira edição do "Arte no Vale do Sol", no palco do Centro de Apoio ao Turista (CAT), na entrada do parque, e que agora passa a ser também um ponto de referência cultural na cidade. A estreia será com Grupo DD Black, que levará muita música e animação ao público.

A proposta é de apresentações musicais mensais, gratuitas, e ao ar livre, sempre aos domingos, em um ambiente acolhedor, familiar e integrado à natureza. O projeto nasce com o objetivo de valorizar os artistas do município, abrindo espaço para novos talentos e aproximando o público da produção cultural local.