A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, lança um novo projeto cultural que promete transformar os domingos no Parque Ecológico Vale do Sol "Prefeito Giácomo Metódio Bertolini" em verdadeiros encontros de arte, alegria e convivência.
Neste domingo (8), às 16h, acontece a primeira edição do "Arte no Vale do Sol", no palco do Centro de Apoio ao Turista (CAT), na entrada do parque, e que agora passa a ser também um ponto de referência cultural na cidade. A estreia será com Grupo DD Black, que levará muita música e animação ao público.
A proposta é de apresentações musicais mensais, gratuitas, e ao ar livre, sempre aos domingos, em um ambiente acolhedor, familiar e integrado à natureza. O projeto nasce com o objetivo de valorizar os artistas do município, abrindo espaço para novos talentos e aproximando o público da produção cultural local.
Durante as edições, o grupo de artesãos Estação das Artes estará presente expondo e comercializando seus trabalhos, fortalecendo a economia criativa e mostrando que a cultura também representa geração de renda e oportunidade. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da pasta da Cultura: (14) 99678-4571.
O Arte no Vale do Sol é viabilizado por recursos de emendas impositivas dos vereadores Adriano do Postinho (PSD), Nanci do Postinho Cidade Nova (PSDB) e Edilson da Farmácia (PSDB), reforçando o compromisso do Legislativo com o acesso democrático à cultura e o fortalecimento das manifestações artísticas locais.