Mesmo no Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), falar sobre prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher é indispensável. Em Bauru, onde há em média uma vítima de estupro a cada 48 horas, o trabalho especializado da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), é peça-chave para acolher vítimas, investigar crimes e fortalecer a rede de proteção, reforçando que a denúncia e a informação continuam sendo as principais ferramentas para salvar vidas.

Do total de casos registrados em 2025, 138 envolvem vítimas consideradas vulneráveis, conforme previsto no artigo 217-A do Código Penal (leia mais abaixo).

Em comparação, em 2024 foram contabilizados 170 estupros no município, sendo 29 contra mulheres adultas e 141 contra vítimas vulneráveis.

Investigação