A Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) da Universidade de São Paulo (USP) celebra neste mês de março (dia 19) seu segundo ano de criação. Para marcar a data e apresentar o estágio atual de desenvolvimento da instituição, na manhã do último dia 4 de março foi realizada, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), solenidade que contou com a participação do reitor da USP, Aluisio Augusto Cotrim Segurado, e diversas autoridades de Bauru e região.
O diretor da FMBRU-USP, José Sebastião dos Santos, apresentou na solenidade os programas de pós-graduação e de formação especializada que estão vinculados academicamente à Faculdade de Medicina de Bauru e ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/Centrinho), incluindo os novos cursos e aqueles que já existiam anteriormente.
Atualmente, já estão sob a gestão da FMBRU-USP os seguintes programas e cursos: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação (mestrado e doutorado), Programa de Pós-Doutorado da USP, cursos de Especialização em Odontologia, Práticas Profissionalizantes e curso de Atualização. Já os programas de Residência Médica - 12 deles novos - e de Residência Multiprofissional estão em fase de transição, com programas mantidos pela FMBRU-USP e pelo HRAC-USP.
A solenidade também integrou a programação da Semana de Recepção aos ingressantes nas residências médicas e multiprofissionais, cursos de especialização e práticas profissionalizantes em Medicina, Odontologia e Fonoaudiologia - que, juntamente com os programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, ofertam mais de 200 novas vagas por ano -, reforçando o compromisso da Universidade de São Paulo com uma formação qualificada e responsabilidade social.
O professor José Sebastião dos Santos destacou que, apesar de ser uma unidade jovem - a mais nova da Universidade -, a FMBRU-USP conseguiu estruturar nesses dois anos "três escolas", em referência aos seus três pilares fundamentais: a Graduação, a Especialização e a Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação.
"Além de celebrar o nosso segundo ano, comemoramos a consolidação de três escolas dentro da Faculdade de Medicina. Precisamos graduar, formar especialistas [por meio das residências] e formar mestres e doutores, que possam modificar e aprimorar o ensino e a atenção à saúde, por meio da pesquisa e da inovação", destacou o dirigente.
Na Graduação, a FMBRU-USP forma 60 novos médicos por ano, tem Conceito 5 - o mais elevado - no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) e oferece uma formação alinhada às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e da saúde pública regional.
Quanto à Especialização, a Faculdade conta com 15 programas de Residência Médica com ênfase em áreas estratégicas, como Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Emergência, Medicina de Família e Comunidade, Pediatria, entre outras, que passam a ofertar cerca de 60 vagas por ano. Oferece 28 vagas anuais em programas de Residência Multiprofissional, além de diversos cursos de Especialização, Práticas Profissionalizantes e Atualização, com uma formação interdisciplinar voltada à atenção especializada e reabilitação.
Já na Pós-Graduação stricto sensu - voltada à geração de novos conhecimentos, inovações e tecnologias para melhorar as práticas clínicas, de ensino e de investigação científica -, a FMBRU-USP oferta 40 vagas anuais para mestrado e doutorado e 6 de pós-doutorado. O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação teve seu Conceito Capes elevado de 5 para 6 no quadriênio 2021-2024, consolidando o reconhecimento de sua excelência acadêmica com inserção nacional e interface internacional. Essas "três escolas" consolidadas envolvem mais de mil estudantes e profissionais em formação e especialização, sendo composto por 360 estudantes de graduação em Medicina; 174 médicos residentes; 56 residentes multiprofissionais; 148 especializandos; 150 mestrandos e doutorandos; e 204 profissionais em capacitação.
Cooperação regional
A solenidade também foi marcada pela apresentação de uma rede de cooperação em torno da FMBRU-USP que reúne as seguintes instituições: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP); Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) - e seus respectivos Hospitais das Clínicas; Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) da Universidade Estadual Paulista (Unesp); Hospital das Clínicas de Bauru; Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp); Faepa (Organização Social de Saúde ligada ao HC da FMRP-USP e que gerencia o HC Bauru); Prefeituras Municipais de Bauru, Agudos, Américo Brasiliense e Bariri; Fundação Doutor Amaral Carvalho; Sorri Bauru; Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL); Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru; Instituto de Olhos e Otorrino de Bauru (IOB); Lar Escola Santa Luzia para Cegos; e Associação dos Diabéticos de Bauru (ADB).
Para o diretor da FMBRU-USP, essa rede de cooperação cria um ecossistema acadêmico-assistencial que, além de beneficiar mais de mil estudantes e profissionais em formação, impacta diretamente a população, com ampliação de atendimentos e melhoria da qualidade da atenção à saúde, uma vez que a presença de docentes, preceptores, residentes e estudantes torna o serviço mais crítico e atualizado. Além disso, segundo o professor Sebastião, a união dessas instituições torna o sistema de saúde regional mais forte e resolutivo.
Dois anos de conquista
Muito além do caráter simbólico, a celebração dos dois anos da FMBRU-USP evidencia que a Faculdade já nasceu com o DNA de excelência do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/Centrinho), integrando ensino e serviço de forma estratégica para o SUS. "É um momento de celebração das conquistas e do esforço coletivo", concluiu o diretor da FMBRU-USP na solenidade, ressaltando que a Faculdade de Medicina de Bauru e o Hospital das Clínicas de Bauru devem ser vistos como patrimônios da cidade e da região.
Compromisso
Em sua primeira visita ao campus de Bauru como reitor e encerrando a solenidade, o professor Aluisio Augusto Cotrim Segurado reforçou o compromisso da Universidade com a expansão qualificada no interior.
Cumprimentando e agradecendo as autoridades presentes, o corpo docente e técnico-administrativo do campus de Bauru e, especialmente, os novos residentes e especializandos, o reitor afirmou que esta celebração tem grande significado para a Universidade de São Paulo. "Para nós, trata-se de um passo muito relevante na consolidação da Faculdade de Medicina de Bauru, a mais jovem das 43 Unidades de Ensino e Pesquisa da USP. O início das atividades dos novos programas de residência este ano em Bauru demonstra de forma inequívoca a ampliação da presença qualificada da nossa Universidade no interior do Estado de São Paulo e fortalece sobremaneira uma política pública reconhecidamente estratégica para o nosso país, a de formar especialistas para atuação no Sistema Único de Saúde. Ao lado disso, reveste-se de um grande significado para a promoção da saúde e para o cuidado da população de Bauru e região, cumprindo desta forma a missão da Universidade Pública e honrando a nossa responsabilidade social", pontuou o dirigente.