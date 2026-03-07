A Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) da Universidade de São Paulo (USP) celebra neste mês de março (dia 19) seu segundo ano de criação. Para marcar a data e apresentar o estágio atual de desenvolvimento da instituição, na manhã do último dia 4 de março foi realizada, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), solenidade que contou com a participação do reitor da USP, Aluisio Augusto Cotrim Segurado, e diversas autoridades de Bauru e região.

O diretor da FMBRU-USP, José Sebastião dos Santos, apresentou na solenidade os programas de pós-graduação e de formação especializada que estão vinculados academicamente à Faculdade de Medicina de Bauru e ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/Centrinho), incluindo os novos cursos e aqueles que já existiam anteriormente.

Atualmente, já estão sob a gestão da FMBRU-USP os seguintes programas e cursos: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação (mestrado e doutorado), Programa de Pós-Doutorado da USP, cursos de Especialização em Odontologia, Práticas Profissionalizantes e curso de Atualização. Já os programas de Residência Médica - 12 deles novos - e de Residência Multiprofissional estão em fase de transição, com programas mantidos pela FMBRU-USP e pelo HRAC-USP.