A plataforma pappa-aguas.fundato.org.br passou a disponibilizar as amostras mensais coletadas em pontos estratégicos em projeto aprovado junto ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Comdema) concebido ainda em 2023. Agora, o projeto coordenado pelo professor da Instituição Toledo de Ensino ITE) Rodrigo Guarnetti, conclui a etapa inicial e quer, para a fase 2, firmar parceria com o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e ampliar a abrangência das análises e dados.

Coordenador de Sustentabilidade pela ITE e doutor em energia, Rodrigo Guarnettti conta que a plataforma traz todos os dados das coletas e os resultados laboratoriais nos 12 córregos urbanos. A pesquisa reúne um grupo de docentes, pesquisadores e alunos de graduação, com apoio de instituições como a própria Instituição Toledo de Ensino, Comdema, Unesp-Bauru e Fundato. "Estamos trazendo a público a conclusão da fase 1 do projeto, com todas as informações em cada uma das etapas disponibilizadas na plataforma. Os córregos urbanos que desembocam no Rio Bauru reúnem informações significativas para a gestão dos recursos naturais, como a água, e as políticas de saneamento", cita.

A determinação dos locais de amostragem considerou a proximidade dos córregos em análise com o Rio Bauru, para possibilitar monitorar a contribuição de poluentes de cada córrego de forma individualizada. Além disso, a seleção dos pontos de coleta também levou em consideração a proximidade com os interceptores de esgoto instalados no município, para ampliar a abordagem e avaliação da qualidade da água do município.