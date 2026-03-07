A dificuldade financeira enfrentada pela Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) não é de déficit atuarial (desequilíbrio financeiro de longo prazo em planos de previdência onde os pagamentos de aposentadorias/pensões superam a soma dos ativos atuais e contribuições futuras, o que indica que os recursos atuais são insuficientes para garantir benefícios futuros), mas sim de insuficiência financeira mensal.

As informações foram dadas pelo presidente da fundação, Gilson Gimenez Campos, em entrevista ao programa Cidade 360, na última segunda-feira (2). Atualmente, a fundação registra um déficit em caixa de aproximadamente R$ 3 milhões a R$ 3,5 milhões/mês, valor que tem sido coberto com recursos do próprio fundo de investimentos, comprometendo o patrimônio destinado ao pagamento futuro de aposentadorias e pensões.

Responsável pela previdência dos servidores municipais de Bauru, a Funprev funciona como o "INSS do servidor público". Criada em 17 de maio de 2002, a fundação sucedeu o antigo Seprem, autarquia que administrava tanto a previdência quanto o plano de saúde dos funcionários municipais. A mudança ocorreu após a exigência constitucional de organização dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), prevista no artigo 40 da Emenda Constitucional nº 20.