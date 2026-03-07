O banqueiro Daniel Vorcaro não era só um trambiqueiro que deu o velho golpe da pirâmide financeira e deixou uma conta de mais de R$ 50 bilhões a ser paga pelo sistema. Ele tinha infiltrações nos altos escalões da República e uma milícia privada para intimidar desafetos, corromper fiscais do Banco Central e até para invadir sistemas de órgãos de investigação.

O homem era o capo de uma organização criminosa capaz de pôr em perigo a República, tais as suas ramificações nos três poderes. Em "Porque as Nações Fracassam", Acemoglu&Robinson asseguram que o Estado deve ser forte o suficiente para se proteger da captura privada. O que vemos é o patrimonialismo cada vez maior neste país.

Deve explicações à sociedade o ministro Dias Toffoli, que teria se beneficiado financeiramente com a venda de cotas do Resort Tayayá por R$ 35 milhões. O colega do STF Alexandre de Moraes complicou-se com a revelação do contrato de R$ 130 milhões assinado por Vorcaro com o escritório de advocacia da esposa e seus filhos. Qual seria a expectativa do banqueiro hoje falido com essa contratação? Troca de telefonemas e encontros ocorreram entre Moraes e Vorcaro, gravados em um dos cem celulares apreendidos. Pergunta o contratante: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícias ou bloquear?" A reposta de Moraes não se sabe porque o WhatsApp do ministro tem um programa para apagar o texto após a leitura. O ministro relator do processo do Banco Master, André Mendonça, fez muito bem em não esperar o despacho do Procurador-geral da República, para decretar a prisão preventiva de Daniel Vorcaro e de outros implicados na "Cosa Nostra", por ele chamado de "Turma". O Procurador estaria até hoje procurando justificativa jurídica para a prisão do criminoso, pela segunda vez, não fosse a providência de Mendonça.