As técnicas de clareamento interno bem executadas, tinham muito bons resultados para a finalidade que foram idealizadas. No entanto, surgiram senões, como a redução da resistência do dente às fraturas e o fato de 10% dos dentes clareados internamente, apresentarem-se, depois de certo tempo, com Reabsorção Cervical Externa.

O clareamento dentário tem como princípio ativo o peróxido de hidrogênio, também chamado de peróxido de carbamida, peróxido de ureia, perborato e água oxigenada. É comercializado sob várias formas e produtos, incluindo-se enxaguantes, fitas adesivas e até chupetas. Todo agente clareador tem como elemento químico o peróxido de hidrogênio e qualquer produto que promete clarear os dentes sem esta base, deve ser colocado em dúvida. Esmalte dentário não tem cor e nem é transparente, ele é transluzente, deixando passar a cor mais ou menos amarelada da dentina, afinal dentes brancos são artificiais nos humanos. Nas últimas décadas do século passado, o uso de clareadores era por dentro do dente, internamente, e se restringia aos dentes com tratamento endodôntico ou do canal. Décadas depois, surgiram as técnicas de clareamento para dentes vitalizados.

O peróxido de hidrogênio tem uma permeabilidade muito grande até nas interfaces de restaurações e obturações. Ao se colocar o peróxido de hidrogênio no interior da coroa e da parte cervical do dente, deixando-o ali por um tempo, sua tendência é adentrar nos túbulos dentinários que temos aos milhões por cada milímetro quadrado. Mesmo que se protegesse com algum material, as aberturas dos túbulos na região cervical do canal, o peróxido entrava quase que livremente.

Boa parte destes túbulos dentinários que o peróxido de hidrogênio acessa internamente, irão se abrir na parte cervical externa do dente e ainda recoberta pela gengiva. Nesta parte cervical, o esmalte é recoberto ou fica em contato direto com o cemento da raiz, mas ao longo da circunferência dentária ficam minúsculas janelas de dentina sem recobrimento. Ali se abrem uma quantidade razoável de túbulos onde o peroxido permeia-se para a superfície externa.

A saída de peróxido de hidrogênio nestas janelas de dentina, inflama o tecido gengival e deixa-as expostas às células que reconhecem uma estranheza por ter proteínas estranhas/antigênicas para o organismo e passam a reabsorvê-la iniciando a Reabsorção Cervical Externa.

Nesta reabsorção assintomática e subgengival, sem sintomas e sinais, corre-se o risco de avançar e ficar de tal tamanho que prejudique a estética e resistência, mesmo depois de tratada adequadamente. Se for diagnosticada precocemente, será pequena ou media, e facilmente restaurável quanto a estética e função. A cada ano, aconselhava-se uma radiografia periapical para o controle da normalidade.