JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
EM BOTUCATU

Polícia flagra fuzil com CAC investigado por violência doméstica

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Nas diligências, foram apreendidas duas pistolas Glock semiautomáticas, de calibres .380 e .40, e um fuzil Taurus de calibre 5,56, além de diversas munições

Botucatu - Operação realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resultou, nesta quarta-feira (4), na apreensão de um arsenal de alto poder ofensivo, que incluía até fuzil, na casa de um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) investigado por violência doméstica.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da DDM cumpriram mandado de busca no local em decorrência de investigações em andamento e localizaram duas pistolas Glock semiautomáticas, de calibres .380 e .40, e um fuzil Taurus de calibre 5,56, além de diversas munições.

"As armas são de propriedade de um CAC (Atirador Desportivo) investigado por violência doméstica e, apesar de estarem devidamente regularizadas, foram apreendidas para garantir a proteção integral às vítimas exigida pela Lei Maria da Penha", explica, em nota.

