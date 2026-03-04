A partir desta quinta-feira (5), a Eixo SP Concessionária de Rodovias inicia uma série de melhorias no pavimento do dispositivo localizado no km 349 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru. A estrutura viária faz a ligação da rodovia com a avenida Nações Norte, na altura do Distrito Industrial 3. As intervenções seguirão até sábado da próxima semana, dia 14, sempre das 9h às 16h.

Durante esse período, algumas alças da rotatória, vias marginais e acessos serão interditados temporariamente para a realização das obras. As intervenções ocorrerão de forma pontual ao longo dos dias, com a sinalização indicando os desvios e rotas alternativas para os motoristas.

Entre os pontos afetados, estão acessos utilizados por quem segue em direção aos bairros como Fortunato Rocha Lima, Parque Jaraguá e outros, ao Distrito Industrial 3 e à avenida Nações Norte.