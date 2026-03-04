Botucatu - Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (4), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), durante ações deflagradas por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da cidade, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Na primeira ocorrência, um homem de 25 anos foi flagrado em sua residência, no Jardim Brasil, com meio quilo de crack em formato de tablete prensado, além de algumas porções da droga já prontas, porções de maconha, balança de precisão e dezenas de embalagens plásticas usadas para acondicionar o entorpecente.

Na segunda ocorrência, uma mulher de 28 anos foi presa durante cumprimento de mandado de busca no Jardim Peabiru com quatro porções de crack e seis de cocaína. Segundo a polícia, há evidências de que ela teria conseguido se desfazer de mais porções de droga pouco antes da inserção policial em sua casa.