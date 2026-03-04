Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, o Centro de Treinamento de artes marciais Team Silva fará nesta quinta-feira (5), às 19h, um "Aulão de Defesa Pessoal" especialmente para o público feminino em Bauru.

"Mais do que aprender técnicas, é sobre fortalecer a confiança, a postura e a segurança. É sobre poder, consciência e atitude", cita postagem feita pelo CT nas redes sociais.

Para participar, as interessadas deverão doar um pacote de absorvente. Todo o material arrecadado será entregue para mulheres em tratamento oncológico. O CT Team Silva fica na Praça Dom Pedro II, 1-49, no Centro. O telefone é (14) 99688-9664.