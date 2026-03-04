Pederneiras - A Câmara Municipal de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) instaurou, na sessão desta segunda-feira (2), Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar a suposta omissão de informações essenciais, assim como eventual declaração falsa de dados públicos, relacionadas a três projetos de lei complementar que foram protocolados pelo Executivo, com pedido de votação em regime de urgência, e, após questionamentos na tribuna da Casa, retirados da pauta pelo autor.

O requerimento que pedia a abertura da CEI, de autoria do vereador Valdecir Domingos Grana, o Val Grana (PP), foi assinado também por João Paulo Lino dos Santos (PL) e Angela Maria Mariano Vermelho (MDB). Por contar com as três assinaturas necessárias, conforme prevê o Regimento Interno da Câmara, a CEI foi instaurada e os integrantes foram sorteados.

Na terça-feira (3), após reunião, ficou definido que a Comissão será presidida por Val Grana e terá como relator e membro, respectivamente, Angela Vermelho e Nanci Aparecida de Oliveira, a Nanci do Postinho (PSDB). Na próxima terça-feira (10), será realizada a próxima reunião do grupo.