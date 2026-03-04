As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) filiadas à Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social (Aeaps) de Bauru, presidida por Willian Menezes, enfrentam em 2026 uma dupla ameaça à sua sustentabilidade financeira: as mudanças estruturais trazidas pela Reforma Tributária e a migração obrigatória da Nota Fiscal Paulista (NFP) para a plataforma GOV.BR. Para preparar gestores e evitar perdas de recursos, a Aeaps realiza neste dia 6 de março o evento "Gestão com Propósito — Trilhas da Transformação" (2ª edição), no auditório do Instituto Indisce, das 8h às 16h.

A reforma altera a tributação sobre o consumo com a criação do IBS e da CBS, impactando o custo de insumos e serviços contratados pelas entidades, mesmo aquelas com imunidade tributária. Ao mesmo tempo, a migração para o GOV.BR exige que os representantes legais das OSCs atualizem seus cadastros com nível de segurança Prata ou Ouro; sem isso, os créditos da Nota Fiscal Paulista ficam retidos e podem expirar.

Especialista de referência nacional

A abertura do evento será conduzida por Luciana Grillo, auditora fiscal da Receita Estadual de São Paulo desde 1998, com passagens como delegada Tributária de Bauru, delegada Tributária de Julgamento e juíza do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT). Com formação em Engenharia Civil, Direito e MBA em Administração e Gestão Tributária, Luciana integra atualmente a Comissão Técnica da Febrafite e a Diretoria Técnica e Jurídica da Afresp, além de lecionar Direito Tributário em cursos de graduação e pós-graduação.