As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) filiadas à Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social (Aeaps) de Bauru, presidida por Willian Menezes, enfrentam em 2026 uma dupla ameaça à sua sustentabilidade financeira: as mudanças estruturais trazidas pela Reforma Tributária e a migração obrigatória da Nota Fiscal Paulista (NFP) para a plataforma GOV.BR. Para preparar gestores e evitar perdas de recursos, a Aeaps realiza neste dia 6 de março o evento "Gestão com Propósito — Trilhas da Transformação" (2ª edição), no auditório do Instituto Indisce, das 8h às 16h.
A reforma altera a tributação sobre o consumo com a criação do IBS e da CBS, impactando o custo de insumos e serviços contratados pelas entidades, mesmo aquelas com imunidade tributária. Ao mesmo tempo, a migração para o GOV.BR exige que os representantes legais das OSCs atualizem seus cadastros com nível de segurança Prata ou Ouro; sem isso, os créditos da Nota Fiscal Paulista ficam retidos e podem expirar.
Especialista de referência nacional
A abertura do evento será conduzida por Luciana Grillo, auditora fiscal da Receita Estadual de São Paulo desde 1998, com passagens como delegada Tributária de Bauru, delegada Tributária de Julgamento e juíza do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT). Com formação em Engenharia Civil, Direito e MBA em Administração e Gestão Tributária, Luciana integra atualmente a Comissão Técnica da Febrafite e a Diretoria Técnica e Jurídica da Afresp, além de lecionar Direito Tributário em cursos de graduação e pós-graduação.
Ela detalhará os impactos da Reforma Tributária com foco específico nas mudanças que atingem a sustentabilidade das OSCs e o Programa da Nota Fiscal Paulista.
"A Reforma Tributária não altera apenas números; ela redefine a estrutura de funcionamento e a viabilidade das OSCs em 2026. O conteúdo aqui é direto, aplicado e estratégico: é para entender hoje o que vai impactar o amanhã das entidades", diz William Menezes, presidente da AEAPS.
Programação
8h00 — Recepção, credenciamento e café
8h15 — Abertura oficial e apresentação
8h30 — Reforma Tributária e seus impactos nas OSCs e PNFP (palestra com Luciana Grillo)
10h45 — Painel Técnico: Como sua entidade pode participar do PNFP — documentação e procedimentos (Técnicos da Fazenda Estadual)
12h00 — Intervalo para almoço
13h00 — Oficina Prática: Departamento de Captação de Recursos voltado ao PNFP — doadores automáticos, pontos de coleta, equipe de captação e sistemas de digitalização (William Menezes e Marcus Vinícius)
16h00 — Encerramento