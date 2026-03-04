Piratininga - Piratininga (13 quilômetros de Bauru) recebe nesta quarta (4) e quinta-feira (5) o projeto Cidadania Itinerante, iniciativa que leva serviços gratuitos da Secretaria da Justiça e Cidadania para a população. O atendimento é realizado na Praça do Turista, hoje, até as 18h, e amanhã, das 9h às 15h.

O projeto, uma parceria com a Coordenadoria de Assistência Social, promete ser uma grande oportunidade para os moradores do município, que têm acesso gratuito a serviços que normalmente teriam custos.

Entre os serviços disponíveis, estão agendamentos de 1.ª e 2.ª vias de RG, de 2.ª via de CNH e na Receita Federal; emissão de atestado de antecedentes criminais; solicitação de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito; baixa da Carteira de Trabalho Digital no celular; consulta ao Serasa; criação de conta GOV; elaboração de currículo e emissões de 2.ª via de CPF e título de eleitor e de 2.ª via de contas (água e luz).