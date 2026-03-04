A audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira (4) pela Câmara Municipal de Bauru foi marcada por críticas à condução da revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lpuos). Representantes da sociedade civil, conselhos e entidades acusaram a prefeitura de desconsiderar propostas populares, limitar a participação social e encaminhar um Projeto de Lei (PL) que pode comprometer o desenvolvimento urbano e ambiental do município.

Os vereadores também criticaram a ausência da prefeita Suéllen Rosim (PSD) e do secretário de Governo, Renato Purini, chamados para a audiência, mas que não compareceram. Os projetos do novo Plano Diretor e da Lpuos começaram a tramitar na Casa no dia 2 de fevereiro. A audiência desta quarta foi convocada pelos vereadores José Roberto Segalla (União Brasil) e Estela Almagro (PT), que presidiu a reunião.

Durante o debate, a presidente do Conselho do Município de Bauru (CMB), Juliana Maria Pinheiro, afirmou que o princípio da gestão democrática foi desrespeitado e que propostas apresentadas pela população não foram incorporadas à versão final dos textos. Ela também criticou a transformação do conselho em órgão meramente consultivo. A falta de mobilização adequada para garantir participação popular foi reforçada por outros representantes da sociedade civil, que pediram aos vereadores que não aprovem os projetos sem ampliar a discussão.