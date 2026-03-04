Jaú - Pela primeira vez, o novo modelo do Sebrae Móvel, o truck “Experiências Digitais”, estaciona em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Até sexta-feira (6), o “escritório sobre rodas” do Sebrae-SP está na Praça Siqueira Campos, localizada na rua Edgard Ferraz, no Centro, com atendimentos gratuitos das 12h às 16h, sem necessidade de agendamento.

O veículo inovador conta com baú elevatório e telão de LED externo, além de ambiente moderno e estruturado para orientar empreendedores e futuros empresários. A proposta é aproximar ainda mais o Sebrae-SP da população, levando informação, soluções e oportunidades para quem deseja iniciar ou expandir um negócio, inclusive jovens interessados em inovação e novos aprendizados.

No truck, o público poderá esclarecer dúvidas sobre gestão, formalização, acesso a crédito, pagamento do MEI, planejamento e estratégias de crescimento, entre outros temas essenciais ao fortalecimento dos pequenos negócios. Com foco em experiências digitais, a unidade é tecnológica e interativa, equipada com telas touchscreen, óculos de realidade virtual e recursos que tornam o atendimento mais dinâmico, prático e educativo.