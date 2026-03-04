04 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PEGOS NO FLAGRA

Trio é preso após furtar 1 tonelada de cana em Jaú; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/ Divulgação
Os agentes identificaram o veículo utilizado pelos suspeitos e passaram a acompanhar a movimentação
Os agentes identificaram o veículo utilizado pelos suspeitos e passaram a acompanhar a movimentação

Três homens foram presos em flagrante nesta terça-feira (3) suspeitos de furtar cerca de uma tonelada de cana-de-açúcar na zona rural de Jaú (56 quilômetros de Bauru). A ação foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com apoio do Grupo de Investigação em Área Rural (GIAR).

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu após um trabalho de monitoramento investigativo na região onde vinham sendo registradas ocorrências de furto da plantação. Durante as diligências, os agentes identificaram o veículo utilizado pelos suspeitos e passaram a acompanhar a movimentação.

O trio foi surpreendido pelos policiais no momento em que realizava a colheita irregular da cana. Durante a operação, foram apreendidos o automóvel utilizado no crime e três aparelhos celulares que estavam com os suspeitos.

O trio foi conduzido à sede da Delegacia de Investigações Gerais de Jaú, onde foram autuados em flagrante por furto e permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários