Com o desafio premente de ampliar rotas de voos e atrair mais passageiros, o aeroporto Moussa Nakhl Tobias, situado entre Bauru e Arealva, entrou novamente no radar das discussões sobre aviação regional nesta quarta-feira (4), com a visita de Tiago Chagas, presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e Tomé Franca, secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos.

Eles foram recebidos pela prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD); pelo vereador Miltinho Sardin (PSD), que viabilizou a visita; pelo prefeito de Arealva, Paulo Nicolielo Jr. (Podemos), e por Adalberto Caminata, gerente de operações da Rede VOA, que assumiu a concessão do local em fevereiro de 2022. Também estiveram juntos o secretário de Governo, Renato Purini; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), Jurandir Posca, , e Donizete do Carmo, presidente da Emdurb.

Segundo Tiago Chagas, a Anac segue fomentando o desenvolvimento dos aeroportos, inclusive o de Bauru-Arealva, devido à sua importância não só no âmbito estadual, mas também em nível nacional. Ele afirmou que vai buscar, junto às companhias aéreas, novas rotas e mais conectividade para o Aeroporto Moussa Tobias.