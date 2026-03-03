O Sesi Bauru sofreu derrota para o Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo, na noite desta terça-feira (3), por 3 sets a 1 (25x21; 20x25; 25x27; 20x25). A partida foi disputada na Arena Paulo Skaf, válida pela oitava rodada do segundo turno da Superliga 25-26.

Com o resultado, o time de Bauru volta a ser nono colocado, com 26 pontos em nove vitórias e 10 derrotas. O próximo desafio será mais um confronto direto na tabela. O Sesi Bauru enfrenta o Saneago Goiás fora de casa, no Ginásio Rio Vermelho, no domingo, 15, às 20h.

Ao final do duelo, Harry, do time de Monte Carmelo, foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Gui Araújo foi o maior pontuador do Sesi Bauru com 16 pontos.

O jogo