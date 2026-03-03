O Sesi Bauru sofreu derrota para o Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo, na noite desta terça-feira (3), por 3 sets a 1 (25x21; 20x25; 25x27; 20x25). A partida foi disputada na Arena Paulo Skaf, válida pela oitava rodada do segundo turno da Superliga 25-26.
Com o resultado, o time de Bauru volta a ser nono colocado, com 26 pontos em nove vitórias e 10 derrotas. O próximo desafio será mais um confronto direto na tabela. O Sesi Bauru enfrenta o Saneago Goiás fora de casa, no Ginásio Rio Vermelho, no domingo, 15, às 20h.
Ao final do duelo, Harry, do time de Monte Carmelo, foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Gui Araújo foi o maior pontuador do Sesi Bauru com 16 pontos.
O jogo
O Sesi Bauru foi para a partida com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e Mateus Pássaro.
O Sesi Bauru começa a primeira parcial com dificuldade na recepção e vê o time de Monte Carmelo abrir vantagem rapidamente, forçando a parada do mandante em 0 a 4. O time da casa recupera a virada de bola e encosta no placar pressionando no saque e bloqueio, até conseguir passar a frente em 14 a 13 na primeira parada do adversário. O Sesi Bauru segue convertendo os contra-ataques e aumenta o volume de jogo, levando aos erros da equipe mineira que para novamente em 20 a 17. A equipe de Bauru controla a vantagem e, na virada de bola de Gui Araújo fecha em 25 a 21.
O Sesi Bauru abre a segunda parcial mantendo o ritmo alto do set anterior, tendo 9 a 5 no placar após boa sequência de contra-ataques, forçando a parada do Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo. A equipe mineira se recupera e conecta quatro pontos em sequência na pressão de saque, levando ao tempo do Sesi Bauru. O time de Monte Carmelo cresce no saque e defesa, conecta contra-ataques e abre vantagem, tendo 15 a 19 na segunda parada do time de Bauru. Com diferença no placar, o visitante controla a parcial e fecha em 20 a 25.
No terceiro set, o Sesi Bauru volta pressionando no saque e bloqueio, pontuando duas vezes e abrindo 6 a 2 no placar. O time visitante se recupera na parcial, mas o Sesi Bauru volta a crescer no set e força a primeira parada do Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo em 11 a 6. O time visitante cresce na parcial e passa a pressionar nos contra-ataques, chegando em 19 a 17 no primeiro tempo do Sesi Bauru. A equipe da casa responde, volta a ter três de vantagem em 21 a 18 e força a última parada mineira. O pedido de tempo tem efeito e coloca a equipe de Monte Carmelo no set, passando a frente em 21 a 22 com pontos em sequência de bloqueio. O Sesi Bauru tenta a resposta pedindo tempo, mas o set se estende e, com mais um ponto de bloqueio, o Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo fecha em 25 a 27.
Na quarta parcial, o Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo toma a primeira vantagem com bom trabalho de saque e bloqueio, dificultando a virada de bola bauruense e aumentando o número de erros do time da casa. O Sesi Bauru tenta responder usando seus dois pedidos de tempo em 7 a 10 e 11 a 15, e consegue sequência de Thiery no saque, diminuindo para um ponto de diferença e forçando o tempo mineiro. O time de Bauru volta a ter dificuldade na armação ofensiva e vê o adversário vencer em 20 a 25.