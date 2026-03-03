São Manuel - Três homens armados invadiram na manhã desta terça-feira (3) a residência do diretor da Irmandade da Casa Pia São Vicente de Paulo, mantenedora do hospital de São Manuel (69 quilômetros de Bauru), localizada no Jardim Planalto, e fizeram a empregada e uma moradora reféns. Segundo o registro policial, eles estavam atrás de um cofre, que estava vazio, e fugiram levando grande quantidade de joias, além de bijuterias.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a funcionária da família, de 46 anos, relatou que chegou para o trabalho por volta das 7h50 e, após iniciar os seus afazeres, deparou-se com um homem encapuzado no fim do corredor, que apontou uma arma na sua direção e falou para que não gritasse, perguntando sobre a localização do cofre e joias.

A vítima contou que foi levada para um dos quartos, onde teve as mãos amarradas, e que, na sequência, chegaram mais dois criminosos, que questionavam sobre o horário em que os moradores iriam chegar e ameaçavam dar um tiro nela. Quando a moradora abriu a porta da sala, por volta das 9h, também foi rendida pelos assaltantes.