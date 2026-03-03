Piratininga - A unidade móvel de atendimento da CPFL Paulista estará em Piratininga (13 quilômetros de Bauru) nesta quarta-feira (4) oferecendo diversos serviços gratuitos presenciais para toda a população. A ação ocorre das 9h às 14h, na Praça do Turista, localizada na rua Manoel Pedro Carneiro, nº 100.

A vinda da agência móvel é resultado de uma parceria da concessionária com o município de Piratininga e busca aproximar a empresa da comunidade, garantindo atendimento humanizado e descentralizado. Para ser atendido, o consumidor deve apresentar documentos pessoais e uma conta de energia do imóvel.

Durante o período de atendimento, os munícipes poderão solicitar serviços como religação de energia elétrica, parcelamento de débitos, emissão de segunda via de contas, troca de titularidade, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica para famílias de baixa renda e orientações sobre consumo consciente.