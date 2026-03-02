02 de março de 2026
EM BOTUCATU

Homem sofre ferimentos graves após ser atingido por motocicleta

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Defesa Civil/Divulgação
Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil Municipal atuaram na ocorrência
Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil Municipal atuaram na ocorrência

Botucatu - A Defesa Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) atuou em apoio ao Corpo de Bombeiros e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na tarde desta segunda-feira (2), em uma ocorrência de atropelamento na avenida Deputado Dante Delmanto, na Vila Paulista. Atingido por uma motocicleta, um homem foi socorrido com ferimentos graves. O condutor da moto também se feriu.

Segundo informações publicadas pelo portal "Acontece Botucatu", antes do atropelamento, houve um acidente de trânsito no mesmo local e, após os envolvidos deixarem a via, um homem retornou para recolher a placa de um dos veículos envolvidos na colisão.

Nesse momento, ele acabou sendo atingido por uma motocicleta. De acordo com a Defesa Civil, as equipes auxiliaram no atendimento pré-hospitalar no local, com estabilização das vítimas e apoio à segurança da área até a remoção dos dois para uma unidade hospitalar.

O pedestre foi socorrido com fratura exposta. Já o motociclista apresentava suspeita de fratura. "A via precisou ser parcialmente sinalizada para garantir a segurança dos trabalhos das equipes. A Defesa Civil reforça a importância da atenção redobrada de motoristas e pedestres, especialmente em vias de grande fluxo", destacou o órgão. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

