Botucatu - A Defesa Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) atuou em apoio ao Corpo de Bombeiros e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na tarde desta segunda-feira (2), em uma ocorrência de atropelamento na avenida Deputado Dante Delmanto, na Vila Paulista. Atingido por uma motocicleta, um homem foi socorrido com ferimentos graves. O condutor da moto também se feriu.

Segundo informações publicadas pelo portal "Acontece Botucatu", antes do atropelamento, houve um acidente de trânsito no mesmo local e, após os envolvidos deixarem a via, um homem retornou para recolher a placa de um dos veículos envolvidos na colisão.

Nesse momento, ele acabou sendo atingido por uma motocicleta. De acordo com a Defesa Civil, as equipes auxiliaram no atendimento pré-hospitalar no local, com estabilização das vítimas e apoio à segurança da área até a remoção dos dois para uma unidade hospitalar.