Motoristas da região de Bauru economizaram R$ 1,3 milhão graças à digitalização do sistema de multas no Estado, segundo dados da Secretaria de Gestão e Governo Digital. Os números se dão graças à adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), válido em São Paulo desde março de 2023.
Disponível por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT), a ferramenta da SNE permite abatimento de até 40% no valor da infração para condutores que reconhecem a autuação e abrem mão da apresentação de defesa ou recurso administrativo.
Em 2023, os motoristas economizaram R$ 434,6 mil. Em 2024, com a ampliação da adesão, a economia anual chegou a R$ 580,8 mil. Já em 2025, o sistema gerou R$ 372,9 mil em abatimentos concedidos aos condutores paulistas.
Além de gerar economia direta ao cidadão, o sistema reduz custos operacionais do poder público ao eliminar despesas com impressão e envio de notificações em papel, tornando o processo mais ágil, transparente e sustentável.
Modernização e digitalização do Estado
O avanço do SNE também acompanha a modernização estrutural do sistema de trânsito paulista, coordenada pelo Detran-SP – órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo – e alinhado às diretrizes do Governo de SP.
A iniciativa integra o programa SP na Direção Certa, que reúne ações voltadas à eficiência administrativa, digitalização de serviços e melhoria do atendimento ao cidadão. O modelo também se articula com a atuação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), fortalecendo a integração das políticas de mobilidade e fiscalização no Estado nas rodovias paulistas.
Com a consolidação do SNE, São Paulo avança na substituição de processos físicos por soluções digitais, reduz custos para o cidadão e amplia a eficiência da gestão pública — com resultados concretos e mensuráveis.