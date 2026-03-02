Motoristas da região de Bauru economizaram R$ 1,3 milhão graças à digitalização do sistema de multas no Estado, segundo dados da Secretaria de Gestão e Governo Digital. Os números se dão graças à adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), válido em São Paulo desde março de 2023.

Disponível por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT), a ferramenta da SNE permite abatimento de até 40% no valor da infração para condutores que reconhecem a autuação e abrem mão da apresentação de defesa ou recurso administrativo.

Em 2023, os motoristas economizaram R$ 434,6 mil. Em 2024, com a ampliação da adesão, a economia anual chegou a R$ 580,8 mil. Já em 2025, o sistema gerou R$ 372,9 mil em abatimentos concedidos aos condutores paulistas.