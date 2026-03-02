O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) realiza neste sábado (7), na Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), na Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, a Pré-Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas. O encontro é voltado aos profissionais da área e tem como proposta discutir inovação técnica, os desafios e perspectivas da profissão, além de estimular a troca de experiências e o networking, segundo informações divulgadas.

De acordo com Ludmilla Tidei de Lima, coordenadora regional do escritório descentralizado do CAU/SP em Bauru, o evento busca promover um espaço de diálogo e atualização sobre o cenário da arquitetura e do urbanismo no Estado. "A iniciativa também pretende aproximar o Conselho dos profissionais e da sociedade, orientar sobre a atuação ética e legal, incentivar a formação continuada e o desenvolvimento sustentável, além de reforçar a função social da arquitetura e urbanismo e debater a valorização e modernização da categoria", enfatiza.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia pela plataforma Sympla, por meio do link.