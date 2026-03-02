O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) realiza neste sábado (7), na Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), na Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, a Pré-Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas. O encontro é voltado aos profissionais da área e tem como proposta discutir inovação técnica, os desafios e perspectivas da profissão, além de estimular a troca de experiências e o networking, segundo informações divulgadas.
De acordo com Ludmilla Tidei de Lima, coordenadora regional do escritório descentralizado do CAU/SP em Bauru, o evento busca promover um espaço de diálogo e atualização sobre o cenário da arquitetura e do urbanismo no Estado. "A iniciativa também pretende aproximar o Conselho dos profissionais e da sociedade, orientar sobre a atuação ética e legal, incentivar a formação continuada e o desenvolvimento sustentável, além de reforçar a função social da arquitetura e urbanismo e debater a valorização e modernização da categoria", enfatiza.
A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia pela plataforma Sympla, por meio do link.
Programação
As atividades começam pela manhã, às 9h, com o credenciamento dos participantes, seguido da abertura oficial às 10h. Na sequência, das 11h às 12h30, serão realizadas duas atividades simultâneas. A Oficina 1 abordará a construção industrializada e a proteção contra incêndio, enquanto o Painel 1 discutirá o papel dos arquitetos e urbanistas na política de patrimônio.
No período da tarde, a programação retorna às 14h, com a Oficina 2, voltada à gestão de negócios para arquitetos e urbanistas, e o Painel 2, que tratará do planejamento de calçadas e da garantia da acessibilidade urbana. Entre 15h30 e 17h, acontece a oficina 3, sobre como participar de editais de fomento do CAU/SP, e o Painel 3, que trará reflexões sobre os caminhos profissionais após a formação acadêmica.
Encerrando o evento, às 17h, será realizada a palestra magna com o tema “Desafios dos arquitetos e urbanistas no futuro das cidades brasileiras”. A programação se encerra às 18h com um momento de confraternização entre os participantes.
Paralelamente às atividades principais, o evento contará com exposições de Trabalhos de Final de Graduação (TFGs) e totens interativos, ampliando o espaço de troca de experiências, divulgação de projetos e valorização da produção acadêmica na área de Arquitetura e Urbanismo.
A programação contará com a participação de especialistas e convidados de diferentes áreas. Entre os palestrantes estão Sônia Lopes, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), responsável pela Oficina 2; a arquiteta Silvana Cambiaghi, no Painel 2, que terá mediação de Mel Gatti Godoy Pereira; e Tathiane Nunes, da Escola Popular Rosa Luxemburgo, na condução da Oficina 3, mediada por Antonio Couto Nunes. O Painel 3 reunirá Clarissa Duarte de Castro Souza, a coordenadora técnica de Ensino e Formação do CAU/SP, Velta Maria Krauklis de Oliveira, e o urbanista Nabil Bonduki, referência nacional na área.