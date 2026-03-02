O Sesi Bauru inicia nesta terça-feira, 3, uma sequência de jogos em disputa direta para encerrar o segundo turno da Superliga 25-26. O primeiro desafio será contra o Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo, às 18h30, na Arena Paulo Skaf, nesta terça, dia 3. A entrada é gratuita via Meu Sesi, e a partida é válida pela oitava rodada do returno da liga nacional.
O time de Bauru vem de vitória sobre o JF Vôlei por 3 sets a 0 fora de casa, somando mais três pontos e chegando em 26. O Sesi Bauru tem nove vitórias e nove derrotas e é o sexto colocado. Já a equipe de Monte Carmelo foi superada pelo Joinville Vôlei em 3 a 2 na última rodada, ficando na nona colocação com 25 pontos em oito vitórias e 10 derrotas. No primeiro turno, o confronto acabou em vantagem para o time de Monte Carmelo, que venceu por 3 sets a 1.
A entrada para o confronto é totalmente gratuita via Meu Sesi, sendo necessário se cadastrar e retirar o ingresso digitalmente. A reserva já está liberada pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026
A tabela de classificação segue muito equilibrada, com apenas dois pontos separando o quinto do nono colocado. Em caso de vitória em casa somando três pontos, o Sesi Bauru pode subir para a quinta colocação, dependendo também do resultado do Saneago Goiás (5º, com 27) que enfrenta o time de Joinville na rodada.
No elenco do Sesi Bauru, Lucas Barreto segue liderando como maior pontuador do time na Superliga 25-26, com 220 no total, e em pontos de bloqueio, com 68 pontos no fundamento, a melhor marca da liga. Com dois aces na partida contra o JF Vôlei, Mateus Bender se tornou o melhor sacador da equipe, com 10 pontos de saque no total, enquanto Barreto e Vaccari somam nove cada.
Superliga 25/26 de Vôlei Masculino
2º Turno:
1ª rodada - Joinville Vôlei 2 x 3 Sesi Bauru I 09/01 I Centreventos Cau Hansen, Joinville (SC)
2ª rodada - Sesi Bauru 0 x 3 Sada Cruzeiro I 15/01 I Arena Paulo Skaf, Bauru
3ª rodada - Sesi Bauru 3 x 2 Itambé Minas I 22/01 I Arena Paulo Skaf, Bauru
4ª rodada - Suzano Vôlei 3 x 2 Sesi Bauru I 02/02 I Arena Suzano, Suzano (SP)
5ª rodada - Praia Clube 2 x 3 Sesi Bauru I 09/02 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube, Uberlândia (MG)
6ª rodada - Sesi Bauru 2 x 3 Vôlei Renata I 13/02 I Arena Paulo Skaf, Bauru
7ª rodada - JF Vôlei 0 x 3 Sesi Bauru I 22/02 I Ginásio Municipal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG)
8ª rodada - Sesi Bauru x Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo I 03/03 - 18h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
9ª rodada - Saneago Goiás x Sesi Bauru I 15/03 - 20h I Ginásio Rio Vermelho, Goiânia (GO)
10ª rodada - Vôlei Guarulhos BateuBet x Sesi Bauru I 21/03 - 18h30 I Ginásio da Ponte Grande, Guarulhos (SP)
11ª rodada - Sesi Bauru x Viapol Vôlei São José I 27/03 - 21h I Arena Paulo Skaf, Bauru